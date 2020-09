Calcio Lecco. Una punizione di Purro decide l’amichevole col Brescia

Si chiude sull’1-0 il test disputato contro le rondinelle

Sabato prossimo – ore 20.45 – l’esordio in campionato

TORBOLE CASAGLIA – Prosegue la marcia di avvicinamento della Calcio Lecco alla partita d’esordio in campionato, prevista sabato prossimo al “Rigamonti-Ceppi” con fischio d’inizio alle ore 20.45.

Per iniziare a preparare al meglio la sfida che vedrà i blucelesti opposti alla Giana Erminio, questo pomeriggio la truppa di D’Agostino ha affrontato in amichevole il Brescia di una vecchia conoscenza della Serie A, mister Gigi Del Neri. La partita si è chiusa sull’1-0 in favore del Lecco, grazie alla rete messa a segno al 52′ da Purro con una precisa punizione che non ha dato scampo all’estremo difensore bresciano.

Squadra pronta per il via del campionato

La prima conclusione del match è di Bjarnason, con Merli Sala attento e bravo a chiudere il tiro in angolo. Al 10′ è invece il Lecco a rendersi pericoloso: Capogna serve a centro area Mastroianni che viene anticipato a pochi passi dalla porta da Zmrhal. Al 22′ lo stesso Mastroianni, ben servito da Purro dalla sinistra, conclude di poco alto di testa. Passano solamente tre minuti e i blucelesti sfiorano di nuovo il vantaggio: Joronen in uscita alta su Mastroianni smanaccia male, D’Anna potrebbe segnare a porta sguarnita ma si ostacola con Capogna e la difesa delle rondinelle riesce a salvarsi seppur in affanno.

Al 41′ D’Anna conclude di poco a lato da dentro l’area bresciana mentre al 43′, sul fronte opposto, dopo un tentativo di testa di Donnarumma, Dessena recupera palla smarcando al meglio Zmrhal che calcia fuori da ottima posizione.

La ripresa si apre con l’episodio che decide la gara. Al 52′ il Lecco conquista un calcio di punizione in zona pericolosa. Sulla palla ci va Purro che indovina la traiettoria con una pennellata sulla quale il neoentrato Andrenacci non arriva.

Dopo cinque giri d’orologio Galli ha un’ottima chance per raddoppiare ma il suo tiro viene deviato in angolo. Poco dopo Bertinato viene invece chiamato ad un intervento importante da Zmrhal.

Passato il 60′ le occasioni da gol non sono molte. Gli animi in campo e sulle panchine si fanno nervosi soprattutto per il comportamento di Sabelli che si rende protagonista di alcuni interventi fallosi al limite. Lo stesso difensore bresciano, sostituito al 72′, nell’uscire dal rettangolo di gioco si dirige minaccioso verso la panchina lecchese rimediando l’espulsione da parte del direttore di gara.

>Prima del triplice fischio c’è ancora spazio per due buone parate di Bertinano e per una cavalcata solitaria di Nesta che però non arriva alla conclusione.

Il test si chiude dunque sull’1-0 in favore del Lecco. Per i blucelesti si tratta della prima vittoria di questo precampionato, dopo il pareggio col Lugano e le due sconfitte di misura rimediate contro Monza e Feralpisalò. Va comunque ribadito che, risultati a parte, la squadra è sempre sembrata in palla e a buon punto per il via ufficiale della stagione.

BRESCIA – LECCO 0-1: Purro 52′

BRESCIA: Joronen, Sabelli, Martella, Papetti, Chancellor, Dessena, Bjarnason, Ghezzi, Zmrhal, Donnarumma, Torregrossa. A disposizione: Mangraviti, Cistana, Ferrari, Spaler, Aye, Morosini, Filigheddu, Andrenacci. All.: Luigi Delneri.

LECCO: Bertinato, Merli Sala (Nesta dal 66), Malgrati (Marzorati dal 66′), Capoferri, Celjak, Marotta (dal 60′ Bolzoni), Galli, Purro (dal 66′ Nannini), D’Anna (dal 60′ Mangni), Mastroianni, Capogna (dal 79′ Haidara). A disposizione: Del Grosso, Porru, Raggio. All.: Gaetano D’Agostino.