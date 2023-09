Calcio Lecco. Verso la trasferta di Modena, inizia la vendita dei biglietti

Dopo la sconfitta col Brescia, squadra e società preparano la trasferta di Modena

Tutte le informazioni utili ai tifosi blucelesti per acquistare i biglietti di Modena-Lecco

LECCO – Il Calcio Lecco, dopo le due sconfitte in Serie B, sta preparando nel migliore dei modi la prossima partita che si terrà allo stadio Alberto Braglia di Modena, sabato 23 settembre alle ore 14.

La società bluceleste ha diramato un comunicato sulla vendita dei biglietti acquistabili dai tifosi del Lecco: “I biglietti per il settore ospiti (CURVA OSPITI) per assistere alla gara in programma sono acquistabili online attraverso il sito https://modenacalcio.vivaticket.it/ e presso i punti vendita Vivaticket; l’elenco dei punti vendita è disponibile cliccando su questo link: https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv“.

Sarà possibile acquistare i tagliandi online per il settore ospiti sino alle ore 19 di venerdì 22 settembre. Inoltre, sarà possibile acquistare il biglietto presso lo “Shamrock Irish Pub”, via Giuseppe Parini 5 (Lecco), a partire da lunedì 18 settembre fino a venerdì 22 settembre dalle 17.30 alle 1.00, venerdì 22 fino alle 19.

Il costo del biglietto nel settore ospiti è di 20 euro più commissioni di servizio. Non sono previste riduzioni. Il biglietto acquistato via web è dotato di codice a barre, può essere presentato sullo smartphone o stampato in formato A4.

Si invitano i tifosi ad arrivare allo stadio muniti di titolo di accesso e con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa vigente. Per il Settore Ospite saranno predisposti gli ingressi numero 20, 21 in via Montecuccoli.