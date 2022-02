Veronesi avanti 1-0 nel primo tempo con Buric

Ganz ribalta la situazione nella ripresa con una doppietta

LEGNAGO – Seconda affermazione consecutiva per la Calcio Lecco. Dopo l’affermazione interna di sabato sulla Triestina, i blucelesti si ripetono espugnando il terreno di gioco del Legnago Salus col risultato di 2-1.

A regalare i tre punti a mister De Paola è una doppietta di Ganz, in rete al 73′ su calcio di rigore e poi all’88’, ancora una volta di testa su cross di Celjak. La doppietta della punta ribalta l’iniziale vantaggio dei padroni di casa, messo a segno da Buric al 38′.

La partita

In avvio di gara il Lecco prova spesso a manovrare ma ad essere più efficace in fase offensiva è il Legnago Salus. Al 12′ i padroni di casa vanno in rete con Buric ma il direttore di gara annulla il gol per offside.

Il Lecco ci prova con Petrovic ma di fatto non riesce mai ad impensierire l’estremo difensore dei veneti. Poco prima della mezz’ora sono ancora i padroni di casa a sfiorare il vantaggio, con Contini che spreca malamente su un perfetto assist di Buric.

Al 31′ è invece Pissardo a doversi superare per sventare una nuova minaccia del Legnago Salus. Il gol però è nell’aria e al 38′ si materializza quando Buric infila all’angolino calciando una gran punizione dalla distanza.

Il primo tempo si chiude dunque con i padroni di casa avanti 1-0 e col Lecco quasi mai pericoloso in fase offensiva.

In avvio di ripresa De Paola inserisce subito Giudici e Lora per Morosini e Lakti. La musica però non cambia perchè ad avere le migliori chance sono sempre gli uomini di Serena.

Il copione della ripresa sembra destinato a seguire quello del primo tempo ma al 72′ arriva l’episodio che cambia le sorti della gara. Giudici viene atterrato in area e l’arbitro concede il rigore: dagli undici metri calcia Ganz che pareggia i conti.

A questo punto l’inerzia passa tutta a favore del Lecco e all’83’ Enzo si oppone alla grande su una conclusione pericolosa di Kraja. I blucelesti non demordono e continuano a insistere. Il forcing viene premiato all’88’: a siglare la rete che regala i tre punti alle aquile è Ganz, che come nel match di sabato contro la Triestina capitalizza di testa sfruttando a pieno un traversone di Celjak.

Al contrario di quanto successo solo una decina di giorni fa contro la FeralpiSalò, questa volta è il Lecco che festeggia al fotofinish.

Tabellino

LEGNAGO SALUS – LECCO 1-2: Buric (LEG) 38′, Ganz (LEC) rig. 73′ e 88′

LEGNAGO: Enzo, Bruno, Gasparetto, Stefanelli (Maggioni dall’87’), Ricciardi, Lollo (Pellizzari dal 70′), Yabre, Paulinho (Antonelli dal 75′), Sgarbi (Giacobbe dal 69′), Buric, Contini (Gomez dal 75′). A disp.: Corvi, Rossi, Lazarevic, Alberti, Salvi, Zanetti. All. Serena.

LECCO: Pissardo, Celjak, Merli Sala, Marzorati, Enrici (Capoferri dal 73′), Lakti (Lora dal 46′), Kraja, Nesta (Buso dal 65′), Morosini (Giudici dal 46′), Petrovic (Nepi dal 51′), Ganz. A disp.: Libertazzi, Purro, Battistini, Vasic, Sparandeo, Sberna, Italeng. All. De Paola.

ARBITRO: Sig. Cherchi sez. Carbonia