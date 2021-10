Kraja e Morosini riprendono due volte i veneti

Quarto turno consecutivo senza vittoria

LECCO – Appuntamento con la vittoria ancora una volta rimandato per la Calcio Lecco: contro la Virtus Verona gli uomini di Zironelli si fermano sul 2-2.

Kraja pareggia l’iniziale vantaggio siglato da Danti su rigore; Morosini riprende definitivamente i veneti dopo il gol del nuovo allungo messo a segno da Faedo. Per i blucelesti si tratta del quarto turno consecutivo senza successi (due pareggi e due sconfitte).

Primo tempo senza reti

Nella prima frazione di gioco si deve attendere il quarto d’ora per vivere le prime emozioni: Iocolano imbecca alla grande Buso sulla sinistra ma Giacomel è attento e sventa la minaccia con un’uscita provvidenziale.

Dopo il 20′ i blucelesti alzano la pressione, con Iocolano che entra in tutte le azioni d’attacco delle aquile. La difesa della Virtus comunque regge bene e alla mezz’ora gli ospiti hanno anche una grande occasione per portarsi in vantaggio con Marchi, il quale dal limite calcia di poco a lato.

Doppio botta e risposta

Nella ripresa l’equilibrio si spezza subito. Dopo un solo giro di lancette il direttore di gara concede un penalty alla Virtus Verona per un fallo di Merli Sala ai danni di Marchi. Dal dischetto calcia Danti che sigla l’1-0.

Il Lecco cerca subito la reazione, andando al tiro con Masini che conclude a lato di poco. Il gol comunque non tarda ad arrivare perchè al 60′ Kraja fa partire un gran tiro dalla distanza che va ad insaccarsi nell’angolino basso della porta difesa da Giacomel.

A questo punto l’inerzia del match dovrebbe propendere verso i blucelesti ma sono invece gli ospiti a rimettere la testa avanti, quando al 67′ Faedo ribadisce in rete una respinta corta di Pissardo.

Le emozioni non sono però finite perchè all’80’ il Lecco riesce a riagguntare il pareggio: Morosini è il più lesto nell’approfittare di un rimpallo in area veneta depositando la sfera in rete per il 2-2.

Nel finale il punteggio potrebbe variare nuovamente ma Pittarello spreca sotto porta. Sul fronte d’attacco opposto Kraja fa partire un’altra botta che però in quest’occasione è troppo centrale. La gara si chiude così sul 2-2. Nel prossimo turno – 7 novembre calcio d’inizio alle 14:30 – la Calcio Lecco proverà a ritrovare il feeling con la vittoria al “Moccagatta” di Alessandria contro la Juventus U23.

Tabellino

LECCO – VIRTUS VERONA 2-2: Danti (V) rig. 48′, Kraja (L) 60′, Faedo (V) 67′, Morosini (L) 80′

LECCO: Pissardo, Merli Sala, Battistini, Enrici, Masini, Galli (Kraja dal 52′), Lora (Purro dal 90′), Celjak, Ganz (Mastroianni dal 61′), Iocolano, Buso (Morosini dal 52′). A disp.: Ndiaye, Bia, Reda, Tordini, Petrovic, Lakti, Di Munno, Sparandeo. All. Zironelli.

VIRTUS VERONA: Giacomel, Daffara, Cella, Pellacani, Mazzolo (Danieli dal 74′), Lonardi, Faedo, Metlika, Danti (Nalini dal 65′), Marchi (Amadio dal 65′), Pittarello. A disp.: Sibi, Danieli, De Rigo, Arma, Tronchin, Pinto, Carlevaris, Vesentini, Zugaro. All. Fresco.

ARBITRO: Sig. Carrione di Castellammare di Stabia.

Classifica

Sudtirol 27 (una partita in meno)

Padova 26

Renate 26

FeralpiSalò 24

Pro Vercelli 19

Lecco 17

AlbinoLeffe 17

Triestina 16

Juventus U23 15

Pro Patria 14

Virtus Verona 13

Piacenza 13

Seregno 12

Fiorenzuola 12

Trento 12

Pergolettese (-2) 12

Legnago Salus 11 (una partita in meno)

Giana Erminio 11

Pro Sesto 11

Mantova 10