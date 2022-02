Ganz, Buso e Lora ribaltano il vantaggio di Stronati

Mercoledì – ore 18:00 – il big match contro il Padova all'”Euganeo”

LECCO – Prosegue il buon momento di forma della Calcio Lecco. Dopo le vittorie contro Triestina e Legnago Salus e il pareggio con la Pro Patria, la serie di risultati utili si allunga a quattro con il successo per 3-1 sul Fiorenzuola.

A decidere in favore dei blucelesti la sfida giocata al “Rigamonti-Ceppi” sono le reti di Ganz, Buso e Lora, che ribaltano l’iniziale vantaggio ospite realizzato da Stronati.

Grazie al successo gli uomini di mister De Paola agganciano la Triestina al quinto posto, che ora lo condivide anche con Juventus Under23 e Piacenza. Le quattro formazioni hanno tutte trentacinque punti all’attivo.

La partita

Nei primissimi minuti di gara non succede molto ma al 10′, come un fulmine a ciel sereno, la Fiorenzuola si porta in vantaggio. A sbloccare il risultato è Stronati, il quale dopo un’azione insistita in area bluceleste infila Pissardo sul primo palo.

Dopo il gol a freddo i ragazzi di De Paola provano subito a scuotersi e al 21′ il punteggio torna in parità: sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Giudici, Battaiola si opponte in qualche modo ma non riesce a trattenere la sfera, il più lesto ad arrivare sulla respinta è Ganz che come un rapace realizza l’1-1.

Una volta rimessa la partita sui binari giusti le aquile iniziano a spingere con insistenza. Pochi minuti dopo la mezz’ora i blucelesti imbasticono un rapido contropiede, Ganz serve sulla corsa Giudici che va a segno per il 2-1: il direttore di gara però non convalida la rete per fuorigioco, che se c’è è veramente millimetrico.

La situazione in ogni caso è destinata a mutare da lì a poco: è il 41′ quando Buso con una giocata da campione, prima salta il proprio diretto avversario con un tunnel, poi fa partire una sassata che va ad insaccarsi all’incrocio dei pali. Il Lecco riesce così a ribaltare il punteggio ed a chiudere il primo tempo in vantaggio.

In avvio di ripresa De Paola inserisce subito Capoferri per Enrici; dall’altra parte del campo Zunno sostituisce Sartore mentre Danovaro prende il posto di Fracassini.

Dopo solamente quattro giri di lancette il Lecco corre un grosso rischio, con Mamona che va al tiro quasi a colpo sicuro ma viene poi rimpallato dalla difesa. Il match prosegue poi per diversi minuti senza grossi sussulti, fino al 69′ quando Stronati sfiora il pareggio con un colpo di testa sul quale Pissardo si oppone alla grande.

A questo punto il Lecco capisce che deve chiudere la partita e sfiora il tris con un gran diagonale di Giudici che si spegne di poco a lato del palo. Subito dopo Capoferri prova un break che però si spegne sul nascere.

Gli ospiti tornano a farsi vedere con un calcio da fermo ma all’89’ è Lora a chiudere definitivamente i conti con una botta secca dal limite.

Messi in cascina i tre punti ora i blucelesti avranno due giorni per prepare al meglio il big match di mercoledì – calcio d’inizio alle 18:00 – contro il Padova vicecapolista.

Tabellino

LECCO – FIORENZUOLA 3-1: Stronati (F)10′, Ganz (L) 21′, Buso (L) 41′, Lora (L) 89′

LECCO: Pissardo, Celjak, Marzorati, Battistini, Enrici (Capoferri dal 46′), Giudici (Nesta dall’83’), Kraja (Lora dal 73′), Masini (Petrovic dall’83’), Buso (Vasic dal 56′), Nepi, Ganz. A disp.: Libertazzi, Ciancio, Lakti, Merli Sala, Paltrinieri, Sberna, Italeng. All. De Paola.

FIORENZUOLA: Battaiola, Fracassini (Danovaro dal 46′), Ferri, Varoli, Di Marco, Piccinini (Currarino dal 64′, Arrondini dal 73′), Fiorini (Nelli dal 64′), Stronati, Mamona, Mastroianni, Sartore (Zunno dal 46′). A disp.: Burigana, Potop, Bruschi, Oneto, Giani, Cavalli, Guglieri. All. Tabbiani.

ARBITRO: Sez. Mastrodomenico sez. Matera

La classifica

Sudtirol 63

Padova 55

Renate 49

FeralpiSalò 49

Juventus Under23 35

Lecco 35

Triestina 35

Piacenza 35

Pro Vercelli 33

AlbinoLeffe 28

Mantova 28

Trento 27

Pro Patria 27

Virtus Verona 27

Fiorenzuola 26

Pergolettese (-1) 26

Seregno 25

Giana Erminio 23

Pro Sesto 20

Legnago Salus 20