Strambelli e Procopio illudono i blucelesti

Cutolo e Gori firmano il pareggio degli amaranto

LECCO – Serata amara per la Calcio Lecco, fermata in extremis sul 2-2 dall’Arezzo dopo essere stata avanti di due reti. Ai blucelesti non bastano le marcature di Strambelli e Procopio. Gli amaranto prima accorciano con Cutolo e poi, in pieno recupero, pareggiano definitivamente i conti con Gori.

Gli uomini di D’Agostino se non altro guadagnano un punto su Giana Erminio, Olbia e Gozzano, mantenendosi a +3 sulla zona playout.

Il doppio vantaggio non basta per ottenere i tre punti

Nel primo tempo la prima vera occasione da gol arriva al quarto d’ora ed è di marca lecchese. Gli ospiti perdono una brutta palla in fase d’uscita, Bolzoni la recupera e serve di prima intenzione Strambelli, il quale mette Capogna a tu per tu con Pissardo che salva alla grande deviando la conclusione in corner.

Il punteggio si sblocca comunque da lì a poco, perchè al 21′ Strambelli si incarica di una punizione che calcia in modo magistrale, con la sfera che prima sbatte sul palo interno e poi termina in rete.

Alla mezz’ora Capogna incorna verso la porta di Pissardo, reclamando subito dopo un rigore per un presunto tocco di mano di Borghini a seguito del colpo di testa. Prima dell’intervallo si fa vedere anche l’Arezzo: ad andare al tiro per due volte è Cutolo ma la sua mira non è mai precisa.

Dopo un solo giro d’orologio dall’inizio della ripresa i toscani vanno al tiro con Foglia: la conclusione è pericolosa ma alta. A segnare, due minuti più tardi, è invece ancora il Lecco, quando D’Anna serve coi tempi giusti Procopio che in corsa buca Pissardo.

A questo punto la gara sembra in discesa e al 54′ D’Anna sfiora anche il tris. Dall’essere potenzialmente chiusa la partita si riapre al 62′: Cutolo riceve in area lecchese, controlla e di sinistro batte Safarikas.

Dopo il gol subito il Lecco risponde con un tiro di D’Anna che non ha fortuna. L’Arezzo si fa vedere in avanti con Gori ma Safarikas è attento e non si fa sorprendere. Si arriva così ai minuti di recupero nei quali si consuma la beffa: nel primo dei cinque Gori colpisce a rete di testa da distanza ravvicinata gelando il “Rigamonti-Ceppi”.

A beffa ormai consumata il Lecco ha comunque la forza per provare a tornare avanti e al 95′ sfiora la terza rete, con Fall che colpisce in modo clamoroso il montante. La sfera però non entra e la gara si chiude sul 2-2.

Ora i ragazzi di D’Agostino avranno a disposizione qualche giorno per ricaricare le pile e per prepararsi nel migliore dei modi alla difficile trasferta sul campo del Siena (oggi vittorioso 2-1 a Olbia).

TABELLINO

LECCO – AREZZO 2-2: Strambelli (L) 21′, Procopio (L) 48′, Cutolo (A) 63′, Gori (A) 91′

LECCO: Safarikas, Merli Sala, Malgrati, Bastrini, Carissoni, Bobb, Bolzoni, Procopio (dal 73′ Maffei), Strambelli (dall’87’ Pastore), D’Anna (dal 73′ Forte), Capogna (dal 56′ Fall). All. D’Agostino.

AREZZO: Pissardo, Luciani, Borghini (dal 50′ Baldan), Ceccarelli, Corrado (dall’89’ Cheddira), Belloni (dal 79′ Belloni), Foglia, Rolando (dal 50′ Caso), Tassi, Cutolo, Gori. All. Di Donato

ARBITRO: Sig. Arace di Lugo di Romagna