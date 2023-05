Corsa in montagna. Il 20 maggio torna la ‘3 coi de Cius’

Quarta edizione per la corsa delle tre “vette” lecchesi

Nel 2019 il vincitore fu Simone Paredi. Località toccate Campo de Boi, Camposecco e Rocca dell’Innominato

LECCO – A quattro anni di distanza dall’ultima edizione, torna la “3 coi de Cius”, la corsa in montagna che si svolge nei pressi di Maggianico, Belledo e Chiuso. Come da tradizione, la gara toccherà tre “vette” nei pressi di questi rioni: campo de Boi, Camposecco e la rocca dell’Innominato.

La partenza della gara avverrà sabato 20 maggio alle ore 16.30 dall’oratorio di Maggianico e l’arrivo sarà all’oratorio di Chiuso, dopo una corsa di quasi 15 km e 850 metri di dislivello positivo. L’ultima edizione – datata 2019 – fu vinta da Simone Paredi col tempo di 1h14’29”, davanti a Dario Rigonelli e Stefano Tavola. Miglior donna Laura Chimienti (1h36’16”)

Duplice la modalità di iscrizione alla gara. On line si può effettuare direttamente sul sito www.3coidecius.it, fisicamente nel negozio “Affiari&Sport” di corso Bergamo 84 a Lecco. Ricordiamo che per partecipare alla gara è necessario essere in possesso di un certificato medico sportivo in corso di validità.

Quest’anno verrà anche assegnata la famosa pepita d’oro del valore di 500 euro che gli altri anni non era mai stata assegnata. Nelle precedenti tre edizioni il premio era destinato a chi avesse ottenuto un tempo limite stabilito, ma nessuno è mai riuscito a farlo.

Quest’anno la pepita sarà assegnata al vincitore della Supercoppa “Spring run – 3 coi de cius”. Qui il regolamento.

La 3 coi de Cius organizzata da ALDE – Associazione Lariana Donatori di Sangue Emocomponenti e Midollo Osseo – insieme alla comunità pastorale “Beato Serafino Morazzone” di Chiuso e Maggianico, in collaborazione con la Polisportiva 2001.