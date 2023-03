Fa pipì a bordo campo: cartellino rosso per Bunino (Calcio Lecco)

Durante il match con il Piacenza, il giocatore bluceleste cede al “bisogno”

Espulso dall’arbitro. Mister Foschi: “E’ il regolamento ma forse il ‘rosso’ si poteva evitare”

PIACENZA – Si apprestava a fare ingresso in partita, pronto per un cambio a metà del secondo tempo nella trasferta a Piacenza, quando un’urgenza impellente lo fermato prima del suo ingresso costandogli l’espulsione: protagonista dell’episodio è l’attaccante Cristian Bunino della Calcio Lecco, sorpreso a fare pipì a bordo campo.

Pur defilato in una posizione poco visibile, il giocatore è stato notato dal guardalinee e sanzionato con l’espulsione dall’arbitro.

“E’ il regolamento, su questo non si discute, quello io quello che ho detto ai direttori di gara è che ci vorrebbe del buon senso – ha commentato Luciano Foschi, parlando dell’episodio nella conferenza stampa a fine gara – l’arbitro ha applicato il regolamento, il ragazzo avrebbe dovuto rientrare negli spogliatoi ma a quel punto sarebbe finita la partita. Ha sbagliato, non è permesso in una manifestazione pubblica. Bastava solo un’ammonizione, in altre occasioni si è fatto finita di niente. In una partita abbastanza tranquilla come questa, l’espulsione poteva anche non starci”.