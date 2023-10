Gli atleti azzurri Under 23 vincono la 7^ Corsa dei Castelli

A Trieste l’appuntamento internazionale a squadre maschile e femminile

Konjoneh Maggi 6° classificato in 31’21”, a vincere Francesco Guerra con 30’11”

TRIESTE – Domenica mattina a Trieste si è corsa la 7^ Corsa dei Castelli, al via 4 nazioni al maschile e 3 al femminile, quattro atleti in gara e per il punteggio contano i primi tre atleti per ogni nazione.

Al maschile vincono gli azzurri con 10 punti, al secondo posto la Francia con 11 punti, al terzo posto la Svizzera con 28 punti e al quarto posto la Grecia con 38 punti. Al femminile la Francia riesce a fare una tripletta individuale e vince la classifica per nazioni con 6 punti, al secondo posto le nostre azzurre con 20 punti e al terzo posto la Svizzera con 23 punti.

Individualmente vince Francesco Guerra con 30’11”, al 2° posto Baptiste Guyon (Francia) con 30’50”, al 3° posto Francesco Da Via con 30’59”. Il lecchese Konjonh Maggi conclude al 6° posto con 31’21”, l’altro azzurro Nicolò Gallo conclude al 10° posto.

Tripletta femminile per le francesi: vince Camille Laurent con 35’26”, al 2° posto Laure Bertrand con 35’42” e al 3° posto Ines Hamoudi con 35’45”. Le nostre concludono al 4° posto con Isabella Caposiena con 35’47”, al 7° posto Greta Settino con 36’10”, al 9° posto Rebecca Volpe con 37’34”, non conclude Giulia Cordazzo.