Il Ck Rivabella protagonista alla Calolzio-Brivio con 5 titoli regionali

Ottimi risultati per la società guidata dal presidente Claudio Bettinazzi

4 vittorie, 6 medaglie d’argento e tre medaglie di bronzo nella storica gara lecchese

LECCO – Ottimi risultati in questo ultimo scorcio di stagione per il Canoa Kayak Rivabella che domenica scorsa ha partecipato alla classicissima Calolzio-Brivio, sul fiume Adda, organizzata dal Canoa Kayak ’90 di Vercurago. Poco più di 4 chilometri per le categorie giovanili (dalle Fornasette a Brivio) e poco più di 7 chilometri per tutti gli altri con partenza da Calolzio e arrivo a Brivio.

La gara, valida per il campionato regionale lunghe distanze, ha visto la partecipazione in massa di quasi tutte le società della Lombardia, al via anche una squadra dalla Svizzera, Canton Ticino.

Negli Allievi A vittoria e titolo regionale per Daniele Cagliani, anche Marilù Brambilla vince nelle Allieve B facendo segnare il miglior secondo tempo assoluto nelle categorie giovanili (Allievi/Cadetti maschile e femminile). Negli Allievi B 1° Pietro Corti e 3° Simone Baccaro; mentre nei Cadetti A Massimo Bettinazzi chiude al 2° posto ma vince il titolo regionale poiché al primo posto è arrivato un atleta di una società Emiliana, nella medesima categoria 6° posto per Diego Zuffi.

Passando alla categoria Ragazzi doppio argento per il Ck Rivabella con Beatrice Bettinazzi al femminile e Riccardo Rosa al maschile. Negli Junior oro per il “solito” Lorenzo Corti che fa segnare anche il miglior tempo assoluto, bronzo per il compagno di squadra Iacopo Brambilla. Nei Senior 2° Luca Riva, 3° Francesco Brossa, 5° Sebastiano Del Duca e 6° Gioele Rota. Sul podio, argento, il C2 Senior di Edoardo Auriemma e Massimiliano Valsecchi. Chiude il 2° posto nei Master E di Claudio Bettinazzi.

Ck Rivabella che scenderà nuovamente in acqua, sulla Dora Baltea, per una gara regionale a Ivrea il 22 ottobre. Prima della chiusura della stagione con l’ormai consueta trasferta in Francia per la mitica Marathon International des Gorges de l’Ardèche in programma il secondo sabato di novembre.