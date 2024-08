L’Atletica Lecco impegnata in cinque finali dei Campionati di Società

Le Allieve andranno a Campi Bisenzio per la finale A Oro, gli Allievi a Sulmona per la finale A Argento

Per l’U23 maschile finale A Argento a Isernia. Gli Assoluti a camerino per la finale A Argento e al femminile finale A Bronzo a Livorno

LECCO – Cinque finali per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni nei Campionati di Società. Il 14-15 settembre a Isernia (IS) la finale nazionale Cds Under 23 (Juniores/Promesse), i lecchesi si sono qualificati al 20° posto e quindi dovranno gareggiare al maschile per la finale A Argento.

La settimana successiva, 21-22 settembre, a Camerino (MC) tocca alla Assoluta maschile impegnata nella Finale A “Argento”, al femminile finale A “Bronzo” a Livorno (LI). Il 28-29 settembre i Cds Allievi, al femminile la finale “Oro” a Campi Bisenzio (FI), mentre gli Allievi andranno a Sulmona (AQ) per la finale “Argento”.

A Lecco, il 12-13 ottobre, la finale dei Cds di Prove Multiple Allieve/i

La Federazione di Atletica Leggera ha assegnato alla società Atletica Lecco Colombo Costruzioni la finale nazionale dei Cds Prove Multiple Allievi/e il 12 e 13 ottobre. Non ancora disponibile la classifica finale, le nostre Allieve nella prima fase erano al 2° posto con 12.482 punti (tre atlete), in testa il SSV Brunek-Amateursportverein con 13.533 punti, al terzo posto Malpensa Atletica con 11.990.