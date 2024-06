Le atlete della Picco Lecco brillano alle finali nazionali di Beach Volley

Ad ospitare la kermesse sportiva è stata Bibione

BIBIONE – Picco Lecco protagonista alle finali nazionale di Beach Volley nonostante le lecchesi fossero tutte alla loro prima esperienza in questa disciplina. Sulla sabbia di Bibione il gruppo formato da 16 atlete e due allenatori ha ottenuto ottimi risultati alle finali nazionali per società. La squadra ha dimostrato che con impegno e determinazione, anche i sogni più ambiziosi possono diventare realtà.

Le atlete, suddivise in tre categorie di età, che hanno rappresentato con orgoglio la squadra lecchese sono state

Under 14: Diana Magnano, Alessandra Sala, Carlotta Odobez e Giulia Di Gennaro

Under 16: Vera Rigamonti e Ilaria Prati (2009, Visette); Carlotta Valsecchi e Sara Gerosa (2009, Picco); Eliana Gjergji e Nicole Limonta (2009, Picco); Cloe Cariboni e Beatrice Beretta (2009, Picco)

Under 18: Gilda Colombo e Chiara Pensotti (2008 Picco) e Cecilia Panzeri e Maddalena Brambilla (2007 e 2008 Picco)

Particolarmente impressionante è stato il risultato ottenuto dalla coppia Di Gennaro-Odobez nella categoria Under 14. Nonostante non avessero mai praticato il beach volley né giocato insieme prima, le due giovani atlete sono riuscite a raggiungere la finale del torneo, sfiorando la vittoria.

“Solo la poca esperienza sulla sabbia ha giocato a loro sfavore, perché vi garantiamo che dal punto di vista tecnico e atletico poco avevano da invidiare alle migliori coppie della categoria superiore,” ha raccontato l’allenatore Paolo Beretta, evidenziando il grande potenziale del duo.

L’evento ha rappresentato non solo una grande opportunità per le atlete di mettersi alla prova in uno sport nuovo, ma anche una tappa importante nella collaborazione con BVT (Beach Volley Training).

“Una bella esperienza che consente alle ragazze di mettersi alla prova in uno sport completamente diverso. La collaborazione con BVT continua e aspettiamo i prossimi appuntamenti,” ha dichiarato Lisa Zenobi, direttore sportivo giovanile.