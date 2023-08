Lecco Calcio a 5, l’intervista alla presidente Alina Ionel

Il Lecco sarà impegnato nella nuova Serie A2 Elite

“Il Lecco dei miei sogni è un Lecco giovane, forte, che possa sempre lottare per il miglior piazzamento”

LECCO – Archiviata la prima settimana di lavoro per il nuovo Lecco di mister Emanuele Fratini. In attesa di scendere in campo per la prima amichevole prevista per sabato sera alle 19.30 al Palataurus contro il Real sesto, neo promosso in serie C1, abbiamo rivolto alcune domande alla presidente Alina Ionel in vista della nuova stagione che vedrà il Lecco impegnato nella nuova Serie A2 Elite, ma non solo.

Nuova stagione e nuovo ciclo con l’arrivo di mister Fratini… Prime sensazioni?

“Le prime impressioni sono molto positive. Ho visto tanto entusiasmo e serenità, mi piace come il mister gestisce il tutto e sono anche contenta dei ragazzi, quindi sono molto soddisfatta”.

Nuova anche la categoria. Che obiettivo di classifica vi siete posti?

“L’obiettivo è fare il massimo possibile. Sappiamo che siamo forti e vogliamo lottare per il vertice, ma anche che sarà un campionato molto complicato e difficile con tante squadre di valore. Il nostro obiettivo vero è raggiungere la A in due anni con questo fantastico gruppo”.

In rosa ci sono 4 giocatori over 23 e tutti gli altri under 23, questo significa che la Coppa della Divisione avrà quest’anno un’importanza particolare?

“La Coppa della Divisione è un obiettivo che ci meriteremmo di raggiungere perché ormai sono anni che lavoriamo con i giovani ed è ora di provare a raccogliere i frutti. Non so quante squadre in Italia abbiamo in squadra così tanti giovani, tra l’altro anche forti. Da sempre sostengo e ho voluto portare avanti il discorso giovani ed è anche una grande soddisfazione essere riusciti a creare una squadra così competitiva”.

Al di là dei risultati del campo, come deve essere il Lecco dei suoi sogni?

“Il Lecco dei miei sogni è un Lecco giovane, forte, che possa sempre lottare per il miglior piazzamento possibile in ogni competizione che affronterà. Un Lecco che lotti su ogni pallone, onori al meglio la nostra maglia e soprattutto che possa lavorare in un ambiente sereno, familiare ma anche professionale”.