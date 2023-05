Master. Titolo e primato italiano per Elena Fustella nei 10.000m

Campionato italiano Master a Campi Bisenzio

Per la lecchese è la 55esima medaglia tricolore in carriera

CAMPI BISENZIO (FI) – Ennesimo titolo italiano, si tratta del 55°, per Elena Fustella (Atl Lecco Colombo Costruzioni), quello conquistato sabato mattina al campionato italiano dei 10.000m in pista. Con il tempo di 42’03” fa segnare anche la migliore prestazione Master SF60. L’altra lecchese Carmen Piani (Circolo Minerva) si prende il 3° posto col tempo di 45’19”45. Al maschile in gara Francesco Bona, marito della lecchese Maria Righetti, che vince il titolo SM40 in 32’15”84

Cinque primati italiani per Elena Fustella

Non solo titoli italiani per Elena Fustella, ma anche primati italiani: 1000m 3’21”67 nelle SF55 a Rovereto il 23/08/2018, 3000m 11’38”87 nelle SF60 a Trento il 20/07/2021, 10.000m 42’03”28 nelle SF60 a Campi Bisenzio 27/05/2023, 5km in strada 20’01” nelle SF60 a Pieve di Soligo 26/06/2021 e 10km in strada 40’27” nelle SF60 a Torun (Pol) il 29/03/2023.