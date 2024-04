Pallanuoto. Pallanuoto Lecco, battuta l’H2O Muggiò

Gran vittoria per i lecchesi (7-8) nella piscina di Genova

Doppiette per Daniele Preda e Riccardo Bianchi

GENOVA – La Pallanuoto Lecco torna a casa vincente dalla piscina di Genova, dove ha affrontato i forti rivali dell’H20 Muggiò, in una gara fatta di parziali e contro parziali. La gara era valida per il campionato Master Pallanuoto Italia.

La Pallanuoto Lecco parte in maniera eccellente, portandosi sullo 0-2, ma l’H20 reagisce e chiude il primo quarto con tre reti consecutive (3-2).

La seconda frazione è sicuramente la migliore per le calottine blucelesti lecchesi. Preda, D’Amuri e la doppietta del capitano Bianchi confezionano un parziale di 0-4 che manda i lecchesi negli spogliatoi col doppio delle reti degli avversari (3-6).

Nella ripresa accade quello che nessuno si aspetterebbe: il terzo parziale la Pallanuoto Lecco non segna neanche un gol, Muggiò ne infila tre e la partita riparte in perfetta parità (6-6), con anzora una frazione da giocare.

I gol di Riccardo Frigerio e Mario Velsanto indirizzano il match. Prima del finale c’è spazio anche per la rete di Muggiò, ma i lecchesi chiudono la porta e vincono 7-8.

“Sapevamo sarebbe stata una partita difficile, infatti fino al fischio finale ci siamo dovuti sudare la vittoria. Durante il terzo tempo abbiamo vacillato, ma nel momento decisivo siamo riusciti a ritrovare la lucidità con cui avevamo iniziato, portando a casa i tre punti della vittoria” dichiara il portiere Francesco Cazzaniga.

H2O MUGGIÒ – PALLANUOTO LECCO 7-8 (3-6)

PARZIALI: 3-2; 3-6; 6-6

LECCO: Preda (2), Bianchi (2), D’Amuri, Campanari, Frigerio, Velsanto.