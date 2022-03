Pallavolo femminile, la Picco Lecco vince 3-0 contro il Bedizzole Volley

Importante vittoria per le lecchesi

L’allenatore: “Abbiamo portato a casa il risultato”

LECCO – Ottimo risultato per la Pallavolo Picco Lecco che conquista una nuova e importante vittoria. La Pallavolo Picco Lecco vince 3 a 0 contro il Bedizzole Volley, riconfermando la sua ottima condizione.

Queste le parole del 1° Allenatore, Gianfranco Milano al termine della gara:“Partita che poteva essere “Testacoda” e lo è stato, sia dal punto di vista dell’impegno che del risultato. Siamo sempre stati in tensione e le avversarie non hanno mai mollato. Hanno dimostrato di non meritare quel posto in classifica. Siamo stati bravi a gestire il gioco, malgrado la loro ottima battuta. Non è stata una bellissima partita dal punto di vista visivo, ma siamo stati bravi a portare a casa il risultato. Adesso siamo già proiettati all’incontro di metà settimana, dove ci vorrà molta attenzione e ci dovremo preparare al meglio”

Pallavolo Picco Lecco VS BedizzoleVolley (25-18 25-19 25-19) Acciaitubi Picco Lecco: Rimoldi 3, Bracchi 20, Lancini 8, Rettani 5, Garzaro 8, Zingaro 12

Durata set: 22’, 23’, 22’ Totale 1h07’

Acciaitubi Picco Lecco: battute vincenti 7, battute sbagliate 7, muri 9, attacco 50%, ricezione positiva 42%,