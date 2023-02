Pallavolo. La Picco Lecco perde a testa alta con le bresciane

Sconfitta fuori casa per le lecchesi della Picco contro il Valsabbina Brescia (3-1)

Partita in equilibrio nei primi tre set, poi il crollo. Il coach: “Volevamo dimostrare le nostre caratteristiche e abbiamo raggiunto il risultato”

BRESCIA – Orocash Picco Lecco sconfitta a Brescia, ma ottima la prestazione delle biancorosse. Le ragazze allenate da coach Gianfranco Milano mettono a dura prova la formazione bresciana nel recupero della quarta giornata di ritorno.

Inizio partita molto equilibrato con un’ottima Orocash Picco Lecco. Nella seconda metà Brescia se ne va (18-13) e tenta l’allungo. Lecco risponde con un buon gioco sfruttando qualche imprecisione delle avversarie (23-20). Il set si chiude 25-21.

Secondo parziale in totale equilibrio con le due formazioni pronte a lottare su ogni singola palla (17-17). Bene le ospiti che restano molto vicine alle padrone di casa. Secondo set che si decide in volata con Lecco che non molla (22-21). Le biancorosse conquistano il set 24-26.

Terzo parziale fotocopia del precedente con le due formazioni molto in equilibrio (18-18). L’equilibrio regna sovrano, ma Brescia prova l’allungo (24-22) e chiude il set 25-22.

Quarto parziale tutto all’insegna del Brescia che tenta la fuga sin dai primi minuti (7-2).

Momento di black out per Picco Lecco, le padrone di casa chiudono facile set e partita a 25-14.

“La partita era stata impostata per una ripartenza immediata dal punto di vista emotivo e del gioco visto che domenica abbiamo avuto un rendimento non al nostro livello – il commento di Gianfranco Milano, primo allenatore – Doveva essere una partita per dimostrare le nostre caratteristiche e il risultato è stato assolutamente raggiunto. Peccato per il terzo set giocato punto a punto fino alla fine, nel quarto abbiamo avuto un calo da tutti i punti di vista. Abbiamo fatto un bel passo in avanti, segnale di impegno dall’intera squadra. Ora pensiamo alle ultime due gare, in primis Trento domenica”.

Valsabbina Millenium Brescia-Orocash Picco Lecco 3-1

(25-21 24-26 25-22 25-14)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Cvetnic 19, Torcolacci 9, Obossa 22, Pamio, Consoli 7, Boldini 3, Scognamillo (L), Orlandi 9, Foresi 2, Ratti, Munarini. Non entrate: Blasi (L), Zorzetto. All. Beltrami.

OROCASH LECCO: Lancini 9, Piacentini 11, Bracchi 17, Zingaro 10, Tresoldi 6, Rimoldi 2, Bonvicini (L), Albano 2, Citterio 1, Rocca, Belloni, Bassi. All. Milano. ARBITRI: Kronaj, Lorenzin.

NOTE – Spettatori: 300, Durata set: 25′, 28′, 27′, 21′; Tot: 101′. MVP: Cvetnic.