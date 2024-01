Picco Lecco, Federico Belloni è il nuovo direttore tecnico generale

Classe 1983, è attivo nel mondo del volley dal 2010. Nelle ultime 4 stagioni ha lavorato per il Vero Volley a Monza

LECCO – Federico Belloni è il nuovo direttore tecnico generale del giovanile di Pallavolo Picco Lecco. La storica società lecchese fondata nel 1971 oggi conta 150 atlete tra giovanile e prima squadra.

Belloni, classe 1983, è attivo nel mondo del volley dal 2010. Nelle ultime 4 stagioni ha lavorato per il Vero Volley a Monza, settore giovanile, prima altri 4 anni al Vero Volley ma a Milano, alla Viscontini, settore giovanile e in precedenza nel Visette Volley a Settimo M.se, sempre nel settore giovanile. Nella stagione 2023-2024 allena l’under 14 e l’under 16, oltre che coordinare l’intero settore giovanile dal mese di gennaio.

“Ringrazio la società per la fiducia e il ruolo attribuito e sono convito che potremo creare una struttura giovanile di primo livello, un vero e proprio riferimento per il territorio. Costruiremo un gruppo di lavoro orientato verso un unico obiettivo e soprattutto determinato a mettere a disposizione le proprie conoscenze e competenze per un processo pluriennale di qualificazione delle nostre giovani atlete – precisa Belloni -. Per le categorie under 12-13-14 l’obiettivo è crescere numericamente, dando ancora più qualità a under 16 e under 18 nei prossimi due anni. La stretta relazione con la prima squadra poi, deve essere un incentivo al successo e all’impegno per le ragazze più giovani. Noemi Monti e Gaia Invernizzi militano stabilmente nel rooster A2 e hanno esordito nel campionato. Si tratta di presenze attive e importanti per la motivazione dei nuovi talenti. Durante i mesi estivi confermeremo le esperienze di beach volley e quelle legate ai camp pertanto l’attività di Pallavolo Picco Lecco risulterà spalmata su tutto l’anno”.