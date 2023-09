Rugby Lecco terzo al Trofeo Bossini-Tentorio, “sorpreso” in semifinale dal Cernusco

A vincere la nona edizione della competizione il Rugby Varese

I blucelesti si rifanno nella finalina battendo il Brixia 28-0

LECCO – La 9° edizione del trofeo “Bossini-Tentorio” ha avuto un vincitore a sorpresa, il Rugby Varese. Nulla da fare per i blucelesti di coach Sebastian Damiani, fuori già in semifinale.

I leoni lecchesi, forse appesantiti dalla dura preparazione in vista dell’inizio di campionato, hanno prestato il fianco ai veloci contropiedi del Rugby Cernusco in semifinale. I lariani sono partiti bene e la partita è stata in equilibrio fino al punteggio di 14-14. Nel finale i milanesi hanno approfittato di un errore nel controllo dell’ovale per segnare la decisiva meta del 14-19 e accedere alla finale contro Varese, che ha superato Brixia col punteggio di 14-7.

Il Rugby Lecco, voglioso di rivincita, si è rifatto nella “finalina” infliggendo al Brixia quattro mete e un pesante 28-0. I varesini hanno superato i cernuschesi grazie alla solidità difensiva, vincendo col punteggio di 7-0.

“Sono soddisfatto per l’atteggiamento dei ragazzi, sono le prime partite dopo una preparazione molto pesante. Dobbiamo essere più cinici e lavorare meglio nella zona rossa. Nella seconda partita siamo andati meglio, dobbiamo lavorare ma i ragazzi hanno voglia e stare insieme” dichiara coach Damiani.