Rugby Serie B. Rugby Lecco, altra vittoria

Superato il Cus Milano col punteggio di 20-3

Lecchesi secondi in classifica a un punto da Piacenza

LECCO – La marcia del Rugby Lecco di coach Sebastian Damiani non sembra avere ostacoli. I Leoni blucelesti hanno superato in casa il CUS Milano con una prova difensiva di assoluta eccellenza, non concedendo agli avversari neanche una meta.

Al settimo minuto i blucelesti varcano già la linea di meta avversaria con Alippi, con Nicolò Pellegrino che trasforma. Il figlio del grande Vinicio si dimostra in forma, centrando i pali altre due volte su altrettanti calci di punizione. Proprio allo scadere anche il CUS mette a segno un calcio di punizione, col primo tempo che si chiude sul punteggio di 13-3.

Nella ripresa l’unica cosa da segnalare è l’altra meta lariana, segnata da Emiliano Buraschi e trasformata da Pellegrino, meta che fisseà il punteggio finale (20-3).

Nonostante la vittoria, la formazione bluceleste perde la testa della classifica a causa della bella prestazione del Piacenza Rugby, in grado di prendere il punto bonus nella sfida vinta contro Rho.

Al momento la classifica dice che i piacentini sono in testa con 29 punti, uno in più dei Leoni blucelesti.

RUGBY LECCO – CUS MILANO 20-3 (13-3)

METE: Alippi (tr. Pellegrino); Buraschi (tr. Pellegrino)

CALCI DI PUNIZIONE: Pellegrino (2).