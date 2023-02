Rugby serie B. Rugby Lecco, espugnata Varese

Due mete per tempo per i blucelesti

Lecchesi terzi in classifica con 43 punti

VARESE – Nessun problema per il Rugby Lecco sul campo del Rugby Varese. I ragazzi di coach Sebastian Damiani hanno vinto con un rotondo 0-24.

Già nel primo tempo la difesa lecchese si dimostra insuperabile mentre l’attacco supera la linea di meta avversaria due volte con Filippo Valentini, la prima trasformata da Nicolò Pellegrino.

Nella ripresa lo spartito è lo stesso: ancora una volta i blucelesti segnano due volte, la prima ancora con Valentini – per la sua personale “tripletta” – e la seconda con Luca Alippi, trasformata da Carlo Sala.

Dopo tredici giornate di gioco la formazione bluceleste è al terzo posto in classifica a quota 43 punti, in compagnia del’Amatori Rugby Capoterra. In testa guida il Monferrato Rugby con 52 punti.

RUGBY VARESE – RUGBY LECCO 0-24 (0-12)

METE: 3 Valentini ( 1 tr. Pellegrino), Alippi (tr. Sala)