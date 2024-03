Rugby Serie B. Rugby Lecco, gran secondo tempo contro Recco

Quattro mete per ribaltare la partita (15-41)

Lecchesi sotto a metà partita, poi la rimonta nella ripresa

RECCO – Nessun problema per il Rugby Lecco, impegnato sul campo del Pro Recco Rugby. I lariani hanno vinto col punteggio di 15-41.

Sono i padroni di casa a sbloccare per primi il punteggio con una meta trasformata, ma i Leoni lariani reagiscono con due mete segnate da Alippi e Crimella, non trasformate. Prima della fine del tempo c’è spazio ancora per una meta ligure e un calcio di punizione a testa.

La ripresa inizia sul punteggio di 15-13 per la Pro Recco. Il vantaggio dura però un battito di ciglia, prima che Alippi segni la prima delle quattro mete che consentiranno alla squadra lecchese di dilagare. Oltre a lui, varcheranno la linea di meta avversaria due volte Valentini e una Shalby, con un precisissimo Pellegrino a convertirle tutte.

PRO RECCO RUGBY – RUGBY LECCO 15-41 (15-13)

METE: Alippi 2 (1 tr. Pellegrino), Crimella, Valentini 2 (tr. Pellegrino) Shalby (tr. Pellegrino)

CALCIO DI PUNIZIONE: Pellegrino