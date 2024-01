Rugby Serie B. Rugby Lecco, il cuore non basta

Blucelesti sconfitti 14-15 dalla capolista Piacenza

“Abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con loro”

LECCO – Prima sconfitta di questo 2024 per il Rugby Lecco. La formazione bluceleste cede il passo alla capolista Piacenza Rugby Club, al termine di una partita molto combattuta e giocata davanti a un pubblico caldissimo.

Lo scontro al vertice – seconda contro prima – ha premiato gli emiliani nonostante siano stati i blucelesti i primi ad andare a segno. Ai calci di punizione di Nicolò Pellegrino – 11′ e 20′ – Piacenza risponde con una meta non trasformata di Beghi. Un altro calcio di punizione di Pellegrino manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 9-5 per i lariani.

Nella ripresa gli ospiti sorpassano con una meta di Alberti. Lorenzo Riva riporta di nuovo avanti i blucelesti ma la punizione di Negrello dà ai piacentini un punto di vantaggio. Ci sarebbero ancora venti minuti di gioco, ma il Lecco non riesce più a muovere il tabellino e perde 14-15.

“Abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con la prima in classifica, in una partita decisa da un paio di episodi – dichiara il dirigente Renato Riva – c’è un po’ di rammarico, ma abbiamo dimostrato ai tanti ragazzi delle giovanili presenti in tribuna che siamo un’ottima squadra e ce la possiamo giocare contro tutti”.

Al momento la classifica vede Piacenza in testa con 53 punti, seguita dal Rugby Lecco a quota 45.

RUGBY LECCO – PIACENZA RUGBY CLUB 14-15

METE: Riva

CALCIO DI PUNIZIONE: Pellegrino (3)