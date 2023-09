Sabato 9 settembre gli “Open days” di volley e rubgy al Bione

In palestra con gli istruttori della Picco Lecco

Per tutto settembre prove aperte per i futuri “leoncini” del Rugby Lecco

LECCO – Non saranno solo gli istruttori della Gimar Lecco a effettuare un “Open day” al centro sportivo “Al Bione”, sabato 9 settembre. I cestisti faranno giocare i bambini al mattino ma, nel pomeriggio, toccherà anche alle pallavoliste e ai rugbisti.

La Pallavolo Picco Lecco effettuerà i suoi “Open Days” domani pomeriggio e sabato 16 settembre. Le prove saranno gratuite e andranno dall’avviamento motorio – per bambine dai 3 ai 5 anni – fino alla Under 12.

L’appuntamento è al palazzetto del centro sportivo. Per ulteriori informazioni si può contattare la responsabile Flavia Tavola (366.28.92.454).

I rugbisti si troveranno invece nel campo all’aperto. Per i “giovani leoncini” l’appuntamento con gli “Open days” sarà valido per tutti i sabati di settembre, a partire proprio da sabato 9. Si giocherà con gli istruttori dalle ore 15 alle 17 e, a seguire, il classico “terzo tempo”.

La partecipazione è per bambini e bambine dai sei anni in su, con preferibilmente certificato medico “non agonistico” in corso di validità.

Ulteriori informazioni si possono chiedere a Carlo Redaelli (345.00.26.508).