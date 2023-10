Scherma. Agouda, alti e bassi a Salsomaggiore Terme

Qualifiche stellari, fase di diretta deludente

Alla fine il lecchese si classifica 65° su 149 atleti

SALSOMAGGIORE TERME – Sharuk Agouda ha disputato un torneo in chiaroscuro alla prima prova nazionale Cadetti di sciabola, svoltasi questo fine settimana a Salsomaggiore Terme.

Entrato in tabellone come 81° classificato, lo sciabolatore del Circolo della scherma di Lecco si dimostra competitivo fin dal girone di qualificazione. Agouda vince cinque assalti su sei, subendo l’unica sconfitta col punteggio di 4-5 dal torinese Federico Paracchi.

Il girone di qualifica sfavillante lo lancia sino al 32° posto assoluto e gli permette di superare il primo turno con un bye. Al secondo, opposto al napoletano Gianmarco Miccio, il teenager lecchese si fa sorprendere, va in svantaggio, rimonta ma perde all’ultima stoccata (14-15).

“Aveva iniziato la gara alla grande, aveva tirato benissimo grazie a una grande crescita tecnica – dichiara il maestro Marco Russo – Purtroppo tra le qualifiche e la diretta c’è stata una pausa di due ore, cosa inusuale nel nostro sport. Quando si è presentato in pedana era troppo rilassato e ha perso con un atleta non al suo livello. Ha iniziato male, rimontato, ma non ce l’ha fatta a mettere l’ultima stoccata”.