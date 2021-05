Scherma. Agouda, medaglia di bronzo a Gerenzano

Bravissimo lo sciabolatore del Circolo della scherma di Lecco

In gara anche Missaglia e i fratelli Gaia e Matteo Longhi

GERENZANO (VA) – Quattro sciabolatori lecchesi hanno gareggiato ieri a Gerenzano (Va), nella seconda prova di qualificazione regionale. Il migliore dei “fantastici quattro” è stato Sharuk Agouda, capace di salire sul gradino più basso del podio e vincere la medaglia di bronzo.

Nella categoria Ragazzi, quella dove ha gareggiato anche Agouda, il Circolo della scherma di Lecco schierava Agouda e Giacomo Missaglia. Entrambi hanno ottenuto il passaggio alla fase di diretta, col primo che ha perso solo un’assalto nel girone contro il varesino Andrea Barlocci.

La corsa di Missaglia si ferma al secondo turno contro Benigni (3-15), mentre Agouda arriva fino alle semifinali. A stoppalo è ancora una volta Barlocci (6-15), vincitore del torneo.

La classifica finale vede Agouda medaglia di bronzo e Missaglia 15°.

In categoria Maschietti hanno gareggiato Matteo Longhi e Ludovico Pappadà, col secondo particolarmente in evidenza, unico capace di concludere il girone di eliminazione imbattuto.

Nella fase di diretta però i lecchesi, dopo aver passato con un bye il primo turno, si fermano nei quarti, eliminati con un duplice 5-10.

In classifica Pappadà (5°) precede di una posizione il suo compagno di sala d’armi.

L’unica femmina presente era Gaia Longhi. Dopo un girone difficile – una vinta e due perse – la Longhi dà battaglia a Zoe Pozzi, venendo sconfitta con un onorevole 10-15 e chiudendo al 6° posto assoluto.