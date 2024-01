Scherma. Altro esordio per il Circolo della scherma di Lecco

Prima gara per Gabriel Cesana in categoria Giovani

“Prova più a livello psicologico che tecnico” dichiara il maestro Galli

CISERANO (BG) – Nella seconda giornata di gare a Ciserano (Bg) il Circolo della scherma di Lecco ha fatto esordire un nuovo spadaccino, Gabriel Cesana.

Il ragazzo – in gara nella categoria Giovani – ha pagato lo scotto dell’esordio e dell’inesperienza, chiudendo il girone di qualificazione con sei sconfitte in altrettanti assalti e solo quattro stoccate a segno.

I risultati ottenuti non gli hanno permesso di accedere alla fase di diretta.

Al termine della due giorni, piuttosto soddisfatta Veronica Galli, maestro della casa d’armi lecchese. “Erano gare difficilissime. Gabriel aveva un girone allucinante, con ragazzi che disputano tornei internazionali”.

Rispetto ai risultati dei tre atleti in gara, il maestro spiega le scelte. “Era un modo di approcciarli alle competizioni. Per me erano tutte prove più a livello psicologico che tecnico. Alexia Cartoafà e Moreno Maugeri sono stati un po’ timorosi, ma il secondo in diretta è stato veramente bravo, ha quasi eliminato il 20 classificato”.