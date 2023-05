Scherma. Bravissima Panzeri alle finali del Gran Premio Giovanissimi

Sesto posto assoluto in categoria Giovanissime

In gara anche Cattaneo e Sancassani

RICCIONE – Tre giovani scabolatrici lecchesi hanno partecipato alle finali di Riccione del Gran Premio Giovanissimi di scherma. La migliore è stata Ludovica Panzeri, giunta al 6° Posto assoluto.

La Panzeri ha tirato in categoria Giovanissime, insieme alla sua collega Matilda Cattaneo; ma se la Cattaneo si è rivelata acerba – solo tre stoccate date nei gironi e terzultimo posto in classifica alla fine – lo stesso non si può dire della Panzeri, partita alla grande con un girone da cinque vittorie su sei assalti, che l’ha portata al 7° posto assoluto.

Passato col bye il primo turno, ha battuto al secondo turno la Fiaschi e al terzo la Polimeni con lo stesso identico punteggio (10-7). Nei quarti di finale opposta alla testa di serie numero 2 – e futura medaglia d’argento – Bianca Morello, ha combattuto e perso con onore (3-10).

In categoria Bambine ha tirato Maddalena Sancassani. Dopo un primo girone propositivo (4-2), un secondo girone meno positivo l’ha fatta retrocedere fino al 25° posto.

Al primo turno di diretta la Sancassani si è fatta sorprendere dalla peggio classificata Oriani (5-10), chiudendo il suo torneo al 33° posto su 47 atlete.