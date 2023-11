Scherma. Panzeri convocata per il progetto “Schermafutura”

La lecchese tra le migliori otto della zona Nord in categoria Ragazze

Due giorni di allenamento a Torino per lei

LECCO – Ennesimo segnale di crescita per il Circolo della scherma di Lecco. La sciabolatrice Ludovica Panzeri è stata infatti convocata dal commissario tecnico per un allenamento collegiale che si svolgerà a Torino l’11 e il 12 novembre presso l’impianto di Villa Glicini. L’allenamento rientra nel progetto “Schermafutura”, alla ricerca dei nuovi talenti per il futuro della disciplina in Italia, tra quelli che tirano nella zona Nord.

La selezione degli atleti è stata fatta in base all’età, sono stati infatti chiamati sedici sciabolatori delle categorie Ragazzi, Allievi e Cadetti 2008, equamente divisi in maschi e femmine.

La Panzeri è risultata tra le migliori otto del ranking in categoria Ragazze.

Durante la due giorni di allenamento gli sciabolatori effettueranno esercizi di gambe scherma, esercizi a coppie e simulazioni di gara.