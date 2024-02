Scherma paralimpica. Bronzo per Elena Valsecchi a Busto Arsizio

In gara nella seconda prova Assoluti

Sulla pedana bustocca anche Pietro Cogorni

BUSTO ARSIZIO (VA) – Lo scorso fine settimana gli atleti della squadra paralimpica del Circolo della Scherma di Lecco sono scesi in pedana a Busto Arsizio, nella seconda prova nazionale Assoluti.

La migliore della giornata è stata Elena Valsecchi (categoria C), non nuova a ottenere risultati prestigiosi, almeno a livello nazionale. Dopo un girone da tre vittorie e due sconfitte, la Valsecchi ha passato con un bye il primo turno di diretta ed è stata fermata in semifinale da Rossella Placuzzi (10-15), ottenendo comunque una medaglia di bronzo.

Meno positiva la prova di Pietro Cogorni (Categoria C). Nel girone di qualifica ha ottenuto una sola vittoria, contro Alex Cazzola – tenuto a zero! – e quattro sconfitte.

Qualificatosi alla fase di diretta come 14° assoluto – su 19 atleti presenti – Cogorni ha ritrovato al primo turno Cazzola, sconfiggendolo nuovamente col punteggio di 15-6.

Al secondo turno si è rivelato troppo forte Simone Rabitti (5-15), futura medaglia di bronzo.