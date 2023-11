Scherma paralimpica. Doppio bronzo per il Circolo della scherma di Lecco

Brave Elena Valsecchi e Martina Sala

Medaglie ottenute nel torneo di spada (categoria C)

MASSA – Il Circolo della scherma di Lecco torna a casa con un doppio bronzo dalla prima prova di qualificazione nazionale paralimpica che si è svolta questo fine settimana a Massa. A ottenerlo sono state la quasi esordiente Martina Sala – seconda gara per lei – e la veterana Elena Valsecchi nel torneo di spada (categoria C).

Alla gara erano iscritte cinque atlete, tra cui le due lecchesi. Nei gironi di qualificazione ha fatto meglio Valsecchi (2-2, trionfando anche nel “derby”), mentre Sala ha vinto un solo match su tre.

Passate entrambe alla fase a eliminazione diretta, Sala ha tirato nei quarti di finale contro la De Santis, vincendo col punteggio di 15-2, mentre Valsecchi era già qualificata per le semifinali.

Nel turno di accesso alla finale entrambe hanno perso in maniera netta, Valsecchi col punteggio di 5-15 contro Tognocchi, Sala non è riuscita a mettere a segno neanche una stoccata contro la fenomenale Placuzzi, vincitrice del torneo.

In gara era presente anche Pietro Cogorni (cat. C), che ha chiuso al 6° posto il torneo di fioretto e all’ottavo quello di spada.

“Pietro nella spada ha tirato bene in girone, mentre in diretta avrebbe potuto togliersi qualche soddisfazione in più. Per Elena la stessa cosa, mentre Martina ha fatto una gran gara, è una ragazza molto determinata – dichiara il maestro Veronica Galli – la loro categoria vede persone con meno problematiche rispetto a loro e questo riguarda sopprattutto Marti, che fa sempre un pò più di fatica rispetto ad altre avversarie, mentre oggi ha dimostrato quanto si può fare nonostante i limiti fisici”.

A Massa era presente anche Sofia Brunati (Categoria A), adesso tesserata per le Fiamme Oro. L’ex atleta del Circolo ha vinto sia il torneo di spada che quello di sciabola.