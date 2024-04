Scherma. Sciabolatori a Rovigo per il Joy of Moving

Panzeri brava a metà, girone ok e diretta da dimenticare

In gara anche Sancassani e Mascheri

ROVIGO – Erano tre gli sciabolatori del Circolo della scherma di Lecco in gara nella 2° tappa del Gran Prix Kinder Joy of Moving, svoltasi a Rovigo.

Sabato è scesa in pedana Ludovica Panzeri, la migliore del gruppo. La sciabolatrice, che tira in categoria Ragazze, ha chiuso il girone di qualificazione con quattro vittorie e due sconfitte, terminando 15° in classifica.

Nella fase di diretta la lecchese non è stata così brava, facendosi superare in maniera nettissima dalla Coresi (20°), col punteggio di 5-15.

Al termine della gara Panzeri chiude al 20° posto complessivo.

Due sciabolatori hanno gareggiato domenica. Maddalena Sancassani è stata protagonista di un girone incerto (2-3) ma di una buona fase di diretta. Al primo turno ha superato la Angonese (10-8), al secondo ha perso contro Della Piana (5-10), chiudendo 28° su 46 partecipanti.

Poco da dire sulla gara di Vito Mascheri (Giovanissimi), solo sconfitte al girone e una veloce eliminazione al primo turno di diretta (2-10) contro Balsamo.