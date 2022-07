Tennis play-off Serie B1. Domenica la prima sfida contro lo SC Sassuolo

Inizio alle 10 sui campi di via Cantarelli a Lecco

“Dobbiamo giocare senza paura” dichiara il capitano Bonacina

LECCO – Inizia domani la finale del campionato di Serie B1 del Tennis Club Lecco. La formazione del capitato Luca Bonacina disputerà la prima sfida in casa contro l’imbattuto Sporting Club Sassuolo, capace di vincere tutte e sei le partite del girone di qualificazione.

La squadra emiliana sembra la classica corazzata costruita per effettuare il salto di categoria. In sei partite i sassolesi hanno schierato altrettante formazioni diverse.

Il pericolo pubblico numero uno dovrebbe essere il tedesco Daniel Masur: schierato una sola volta in campionato – per garantirsi la possibilità di giocare i play-off – il ventisettenne porta esperienza sia a livello di singolare (221 ATP) che di doppio visto che, solo nel 2022, ha vinto tre Challenger e attualmente è numero 168 ATP. Interessante il talentuoso 2005 Federico Bondioli (2.2) che quest’anno ha conquistato il suo primo punto ATP ed è un prodotto del vivaio. Difficile capire chi saranno gli altri due a giocare, ma il secondo vivaio avrà una classifica 2.6 (Ricci o Tincani) mentre l’ultimo giocatore dovrebbe essere Enrico Dalla Valle (2.2) – nel 2019 tra i primi 400 al mondo in singolare – o, in alternativa, il giovane Federico Marchetti (2.3).

“L’importante è scendere in campo senza paura, dobbiamo crederci e giocarcela fino in fondo – dichiara il capitano Bonacina – sarà importante sfruttare la prima sfida in casa per presentarci a Sassuolo con un piccolo vantaggio”.

La gara di andata si giocherà al Tennis Club Lecco domenica 3 luglio, a partire dalle ore 10. Il ritorno il 10 luglio allo Sporting Club Sassuolo.