Tennis. Primi punti ATP per Tommaso Vola

Tre punti presi nel torneo a Santa Margherita di Pula

Adesso è 1942° al mondo nella classifica di doppio

LECCO – Con l’aggiornamento delle classifiche ATP di oggi, martedì 2 maggio, il tennista talamonese Tommaso Vola ha messo in cascina i primi punti ATP della sua giovanissima carriera. Attualmente Vola è al 1942° posto della classifica di doppio e ancora in cerca dei primi punti in singolare.

I punti in classifica Vola se li è guadagnati passando un turno nel torneo di doppio di Santa Margherita di Pula insieme a Luigi Corrias. Per quanto riguarda il singolare, il diciannovenne è ancora alla ricerca della prima vittoria in carriera.

Tommaso Vola è un atleta del Circolo del Tennis di Lecco ormai da circa un lustro. Allievo del maestro Adamo Panzeri, tra un paio di settimane sarà nella squadra che proverà a riportare la società bluceleste nel campionato di Serie A2.

“Al momento sono concentrato solo sul tennis, il mio sogno è quello di diventare un professionista. Voglio ringraziare la mia famiglia, il mio allenatore Adamo Panzeri, che crede fortemente in me, e anche il mio compagno di squadra Davide Pozzi che mi mostra come lavora un professionista dando sempre il 100%” dichiara Vola.