Triathlon Sprint. 3Life in grande spolvero a Gravedona al Tivan Tri

Podio S4 tutto lecchese con Sala (1°), Tentori (2°), Mazzei (3°)

GRAVEDONA – 3Life grande protagonista domenica a Gravedona e Uniti, sede del Tivan Tri, gara di triathlon sprint che ha visto i portacolori lecchesi riempire il podio di categoria tra gli S4.

La gara, organizzata dal Triathlon Alto Lario, proponeva una prima frazione a nuoto sulla distanza di 750 metri disegnata su un percorso triangolare nelle acque dell’alto Lario. Seconda ciclistica di 20 km attraversando i borghi di Dongo, Stazzona, Garzeno e Catasco, e ultima podistica di altri 5 completamente pianeggianti.

Il successo è andato ad Andrea Figini, tesserato per la Pool Cantù, bravo a completare la prova in 1h10’59”. Il primo atleta della 3Life a tagliare il traguardo è stato Fabio Sala, classe 1996, al traguardo in 1h22´43″ vincendo tra gli S4 e classificandosi al 13° posto generale. Fabio ha completato la prima parte di gara a nuoto in 14´15″, la seconda in bici in 50´31″ e la terza a piedi in 17´57″.

Subito dietro, staccato di un solo secondo, Daniele Tentori, 2° S4 e 14° generale con i parziali di 14´37″, 50´08″ e 18´00″. A completare il podio S4 ecco Giovanni Mazzei, in 1h26´26″, 20° generale. Per lui frazioni portate a termine in 14´57″, 54´01″ e 17´29″.

Completano il quadro Luca Molteni, 7° M1 in 1h37´02″ (13´11″, 59´11″, 24´41″), 41° generale, e Giuseppe Brovelli, 2° tra gli M5 in 1h45´55″ (22´15″, 1h00´40″, 23´02″) e 51° nella classifica maschile.