Veronica Besana 4^ nei 100hs alle Universiadi di Chengdu (Cina)

Sfiorato il podio per soli 20 centesimi di secondo

CHENGDU (Cina) – Splendido 4° posto nei 100 metri ostacoli per la lecchese Veronica Besana dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni ottenuto con i colori della Nazionale Italiana alle Universiadi che si stanno svoltengo in Cina a Chengdu.

Giovedì mattina alle 9.30 (3.30 orario Italiano) la prima fase con la qualificazione delle prime tre atlete e i 4 migliori tempi. Veronica Besana regala un’ottima prestazione che le consente di arrivare 2^ correndo la seconda batteria col tempo di 13”05.

Ieri, venerdì, alle 18.05, nella seconda semifinale in programma (con il passaggio delle prime tre 3 classificate più i 2 migliori tempi), Veronica chiude ancora al secondo posto in 12”98.

In serata, alle 20.25, la finale con l’alteta lecchese che sfiora la medaglia di bronzo per soli 20 centesimi di secondo, arrivando 4^.

A vincere è stata Vittoria Forster (Slovacchia) con 12”72 nuovo primato personale, al secondo posto Yanni Wu (Cina) con 12”76 anche lei per il suo nuovo primato personale, al terzo posto Jyoti Yarraji (India) con 12”78 anche lei per il suo nuovo primato, quindi Veronica Besana (Italia) 4° posto con 12”98, al 5° posto Yuwei Lin (Cina) con 13”03, al 6° posto Saara Sofia Keskitalo (Finlandia) con 13”32, al 7° posto Tereza Ceca Sinova (Repubblica Ceca)con 16”94, non conclude la gara Anna Tot (Ungheria).