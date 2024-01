Volley. Picco Lecco domina sul campo di casa contro AltaFratte Padova

Le biancorosse hanno affrontato con grinta e tenacia questo avvio di pool salvezza

“Abbiamo spinto molto e sono contentissima di questa stagione in crescendo”

LECCO – La Picco Lecco domina al Bione e conquista tre meritatissimi punti contro AltaFratte Padova. Una partita gestita dall’inizio alla fine dalla squadra di casa che ha affrontato con grinta e tenacia questo avvio di pool salvezza. Picco parte bene in tutti i parziali, poi fase di avvicinamento per Padova e le padrone di casa chiudono i set.

In particolare nel terzo, a metà set, Padova si porta sotto (16-16). Picco propone un gioco ordinato (21-18) e chiude parziale e partita con successo. In campo Sassolini e Rimoldi alternate in palleggio, ma gli attacchi restano efficaci. Prima netta vittoria dell’anno col punteggio di 3-0, tre punti importanti a livello di morale e in ottica salvezza.

“Grande primo e secondo set, contenta della mia prestazione. Abbiamo spinto molto e sono contentissima di questa stagione in crescendo. Ora arriva la parte importante, dove dobbiamo concretizzare” spiega Alessia Conti, MVP Picco.

Orocash Picco Lecco-Nuvolì AltaFratte Padova 3-0 (25-22; 25-21; 25-19)