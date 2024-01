Basket DR 1. Mandello al fotofinish, Civatese sconfitta

I lariani resistono alla rimonta della Sportiva Sondrio

Civatese sconfitta dall’ARS Rovagnate

MANDELLO – Per la prima volta in stagione la Tecnoadda Mandello vince due partite consecutive e lo fa in una gara fondamentale, la sfida contro la Sportiva Sondrio di coach Gianfranco Busi.

La prestazione della Tecnoadda è da “dottor Jackyll e mister Hyde”… nel primo tempo si vede la faccia migliore della squadra lariana, con l’attacco che gira perfettamente e una difesa discreta. Il risultato è che Mandello se ne torna negli spogliatoi con quasi venti punti di vantaggio.

Tutto quanto di buono viene fatto nel primo tempo, viene sprecato nella ripresa. L’attacco si rivela frenetico e poco incisivo, la difesa traballante. Sondrio ne approfitta e quasi ribalta il match, che Mandello riesce comunque a vincere col punteggio di 84-82.

“Da salvare c’è la seconda vittoria di fila e la prestazione dei primi due quarti – dichiara il dirigente Antonio Balatti – settimana prossima per vincere a Morbegno ci vorrà una prestazione molto migliore di questa”.

TECNOADDA MANDELLO – SPORTIVA SONDRIO 84-82

PARZIALI: 28-17, 52-35, 68-59

MANDELLO: Melzi 16, Cala 14, De Gregorio 14, Longhi 13, Marrazzo 11, Puglisi 5, Albenga 4, Nasatti 4, Cazzaniga 2, Raimondo 1, De Paola, Lafranconi, All. Spandrio

CIVATE – Inattesa sconfitta casalinga dell’Edilcasa Civatese contro l’ARS Rovagnate.

Gli ospiti si presentano al PalaCivitz col coltello fra i denti (0-7) e già nel primo tempo si rivelano precisissimi da oltre l’arco, arrivando al riposo lungo con otto punti di margine (35-43).

Spinti dai tifosi, i ragazzi di coach Fausto De Lazzari accorciano in divario nel terzo quarto e, con un ulteriore sforzo, arrivano a un solo possesso di svantaggio nel finale di gara. Rovagnate non trema e chiude il match dalla lunetta, vincendo 79-86.

“Siamo partiti con il piede sbagliato e abbiamo inseguito tutta partita. Siamo stati bravi a non mollare e ad arrivare a soli due punti di svantaggio – dichiara coach De Lazzari – adesso laviamoci la sconfitta di dosso e pensiamo alla prossima”.

EDILCASA CIVATESE – ARS ROVAGNATE 79-86

PARZIALI: 18-22, 35-63, 55-58

CIVATE: Rotta 25, Corti 19, Castagna 18, Butti 12, Bianchi 2, Butta 2, Negri 1, Brusadelli, Lomasto, Maver, Minari, Galliani, All. De Lazzari