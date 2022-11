Incetta di successi per gli atleti della Lega Navale Mandello

Risultati lusinghieri per gli atleti della Lega Navale Mandello nelle ultime gare

La stagione si chiuderà con Imperia Winter Regatta dall’8 all’11 dicembre presso lo Yacht Club Imperia

MANDELLO – Tanti i riconoscimenti ottenuti dagli atleti velisti della Lega Navale di Mandello in gara in questo finale di stagione in diverse competizioni, italiane e mondiali.

Nel campionato italiano femminile 420 & November Race Trofeo B. Marsi, tenutosi dal 30 ottobre al 1 novembre, presso la Società Nautica Laguna a Duino – Aurisina (Trieste), va registrato l’ottimo risultato delle atlete mandellesi Camilla Michelini e Margherita Bonifaccio: le già campionesse europee, riconfermano la loro intesa guadagnandosi un secondo posto della classifica generale, ad un solo punto di distacco dal primo equipaggio, e il primo posto della classifica Under 19.

Da segnalare anche la prima regata disputata insieme dalle giovani atlete Margherita Ruggeri con Lucia Brambilla e Imogene Sicaro con Vittoria Bragaglio.

Al terzo posto della classifica della November Race (secondi nella classifica Under 19) si è classificato l’equipaggio misto formato da Tommaso Comelli e Sara Rolle che confermano la loro preparazione, chiudendo entrambe le prove al quarto posto. Soddisfatto l’allenatore della squadra agonistica Antonio Tamburin, già pronto per il prossimo appuntamento: l’Imperia Winter Regatta dall’8 all’11 dicembre presso lo Yacht Club Imperia, che chiuderà definitivamente la stagione.

Gli equipaggi del 4.70 Mixed sono stati invece impegnati in due importanti appuntamenti, il Mondiale in Israele e il Cico – Campionato Italiano Classi Olimpiche a Roma.

60 equipaggi provenienti da 20 differenti paesi hanno partecipato dal 21 al 29 ottobre ai 470 World Championship di Sdot Yam, sulla costa israeliana. Un ottimo risultato per il nuovo equipaggio, Bruno Festo con Elena Berta, timoniera romana due volte olimpica del CS Aeronautica militare. Si aggiudicano un 17esimo posto assoluto, ottenendo anche un primo nelle prove della Gold Fleet. “Del nostro risultato siamo abbastanza soddisfatti. Prima di partire ci eravamo posti top 20 come obiettivo e lo abbiamo raggiunto. Ci siamo giocati la medal fino all’ultima prova, e una classifica cortissima ci ha un po’ penalizzato per un ultimo giorno un po’ sottotono” commenta Bruno Festo.

Non riescono a entrare nella gold fleet, ma si difendono molto bene nella silver, ottenendo due primi e un terzo posto Benedetta di Salle (CS Marina Militare) e Francesco Padovani che chiudono il loro mondiale al 34esimo posto.

Dal 3 al 6 novembre, gli equipaggi sono stati impegnati sul campo di regata del Cico 2022 Edison Next: – Campionato Italiano Classi Olimpiche al Circolo Nautico Caposele di Formia, competizione molto importante in quanto valida per l’assegnazione dei titoli Italiani delle classi che parteciperanno alle Olimpiadi di Parigi 2024.

400 velisti al via su oltre 200 imbarcazioni per i titoli tricolore da assegnare nelle classi presenti (ILCA 6 e ILCA 7, 49er, 49erFX, Nacra 17, 470 Mix, IQ Foil maschile e femminile, Formula Kite maschile e femminile, 2.4m e Hansa 303). Vento leggero e pioggia hanno caratterizzato i primi giorni delle prove per chiudersi con finale con sole e vento entrato a pranzo e rinforzato progressivamente, per tante regate in tutti i campi di regata da 8 a 12 nodi circa.

Il circolo era presente nelle classi 470 Mixed con Andrea Totis, Bruno Festo e Francesco Padovani. Nel 470 Mixed si impongono i bronzi europei Giacomo Ferrari e Bianca Caruso, davanti a Elena Berta e Bruno Festo, terzi sul podio con tre vittorie di manche Andrea Totis e Alice Linussi (Società Velica Barcola e Grignano). Chiudono quarti Benedetta di Salle e Francesco Padovani.

Molto bene anche la squadra agonistica Optimist: gli atleti più giovani hanno regatato in acque locali, nella Baia di Parè, il 22 e il 23 ottobre partecipando alla decima edizione dell’Interlaghina Optimist – Trofeo Galletto Vallespluga, regata organizzata dal Circolo Velico Tivano (CVT), che ha visto la partecipazione di 117 giovani velisti.

Nella Divisione A (per i nati fino al 2011) tutto il podio è stato dominato dalla Lni di Mandello del Lario, con Anna Merlo sul gradino più alto (due vittorie parziali e un secondo posto), seguita da Marco Rolle e Giovanni Balestrieri.

Nella Divisione B (nati nel 2012 e 2013) Roberto Itocchi si aggiudica un ottimo secondo posto. Grazie ai risultati dei ragazzi, il circolo vince il trofeo Interlaghina Optimist, che premiava la squadra con i migliori tre piazzamenti nella classifica finale in entrambe le divisioni.