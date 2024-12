Mtb. Emanuele Bocchio Vega verso un 2025 di grandi ambizioni e sfide

Con il supporto del team Ktm Protek Elettrosystem, è pronto a confermarsi tra i migliori atleti della mtb

MONTICELLO BRIANZA – Emanuele Bocchio Vega, giovane promessa del ciclismo fuoristrada, è pronto a lanciarsi nella stagione 2025 con un rinnovato spirito di entusiasmo e determinazione. Dopo aver costruito un solido percorso di crescita, che lo ha visto emergere tra i migliori talenti nel panorama nazionale e internazionale della mountain bike, Emanuele si prepara a fare un ulteriore salto di qualità, entrando a far parte del prestigioso Team Ktm Protek Elettrosystem.

La storia di Emanuele inizia con un forte legame familiare: “Ho cominciato a pedalare da piccolo, seguendo le orme di mio papà, anche lui corridore di mountain bike” racconta l’atleta. La sua prima gara, disputata nella categoria G2, ha segnato l’inizio di un’avventura che, da allora, non si è mai fermata. Nonostante abbia sperimentato anche altre discipline, come la strada e la pista, Emanuele ha sempre mantenuto un legame speciale con la mountain bike, una passione che lo ha accompagnato e guidato in ogni fase della sua carriera.

Nel corso degli anni, Emanuele ha fatto parte di diverse squadre di prestigio, tutte con sede nel Torinese, che hanno avuto un ruolo fondamentale nel suo sviluppo sportivo. Emanuele ha iniziato il suo percorso nelle categorie giovanili con il Team Cicloteca, dove ha posto le basi per la sua crescita tecnica e competitiva.

Successivamente, ha militato nel team Scott Sumin, prima come Allievo, poi come Junior e nei primi anni da Under 23, periodo che gli ha permesso di affinare le sue abilità. Negli ultimi due anni da Under 23, ha fatto parte del Rock Bike Team, un’esperienza che ha contribuito a consolidare il suo stile di gara e a definire la sua identità di atleta. Nel 2024, al suo debutto nella categoria Elite, Emanuele ha gareggiato con il Team Mente Corpo Cicli Drigani, proseguendo il suo percorso di crescita ai massimi livelli.

“Ogni squadra è stata fondamentale per il mio sviluppo. Mi hanno aiutato a crescere e rappresentano capitoli importanti della mia carriera. Ognuna mi ha insegnato qualcosa che porto con me. Per questo, ringrazio tutti i compagni e i dirigenti con cui ho intrapreso questo cammino” sottolinea Emanuele.

La dedizione e il lavoro di Emanuele hanno portato a risultati di prestigio: Bronzo al Campionato Italiano XCE nel 2022; Campione Italiano XCO Under 23 nel 2023 a Maser; Terzo posto nella classifica generale degli Internazionali d’Italia Series 2023; Partecipazione ai Mondiali di Glasgow nel 2023 con la maglia azzurra; Top 10 ai Campionati Italiani XCO Elite 2024 e tre gare disputate in Coppa del Mondo nella massima categoria.

Questi traguardi non sono solo il frutto di un talento naturale, ma anche del duro lavoro, della capacità di analizzare le proprie lacune e della volontà di migliorarsi continuamente. “Negli ultimi anni ho lavorato molto e credo di aver fatto progressi, ma sono consapevole che c’è ancora margine per crescere. Ho analizzato le mie debolezze e sto impegnandomi per superarle” dichiara l’atleta.

Per il 2025, Emanuele affronterà le sfide della stagione con il Team Ktm Protek Elettrosystem, una delle realtà più prestigiose nel panorama della mountain bike. “Sono davvero felice di entrare a far parte di questo team e farò tutto il possibile per ripagare la fiducia che hanno riposto in me” afferma Emanuele.

Un ruolo cruciale nel successo di Emanuele sarà svolto dalla sua bici, la Ktm Scarp Exonic, un vero e proprio gioiello tecnologico che rappresenta l’eccellenza nel mondo della mountain bike. Grazie alla sua leggerezza, precisione e affidabilità, questa bici è stata e continuerà a essere il suo alleato imprescindibile nelle competizioni più sfidanti.

Con una bici d’eccellenza e una motivazione in costante crescita, Emanuele Bocchio Vega guarda al 2025 con obiettivi chiari e la determinazione di proseguire la sua ascesa nelle classifiche nazionali e internazionali.