Monte Barro Running. Dominio dei ‘falchi’: vincono Brambilla e Birola

Sul gradino più alto i due runners Falchi di Lecco e Falchi Olginatesi (Gefo K-Team)

Al maschile podio tutto blu-arancio, tra le donne seconda Fumagalli e terza Basile. 480 i corridori al via

GALBIATE – Hanno dominato dall’inizio alla fine il percorso della Monte Barro Running, da Galbiate fino al punto più alto del Monte Barro e ritorno, giungendo quasi insieme al traguardo, Danilo Brambilla (ASD Falchi Lecco) e Martina Birola (La Sportiva – Gefo K-Team). Due ‘falchi’, sebbene di squadre differenti, al successo, rispettivamente con un tempo di 1h 19′ 48” e 1h 37′ 13”. Birola riesce ad abbassare di ben tre minuti il crono della passata edizione, segnato da Elisa Sortini (1h 40′ 05”), seppur reduce da un infortunio.

Tripudio di blu-arancio sul podio maschile, che vede affiancati a Brambilla altri due Falchi di Lecco: Eros Radaelli secondo (1h 21′ 55”) e Simone Gilardi terzo (1h 24′ 20). Al femminile completano i primi tre piazzamenti Chiara Fumagalli (I Bocia Verano Brianza – 1h 43′ 09”) e, a poco più di un minuto di distacco, Laura Basile (Gefo K-Team – 1h 44′ 29”).

Ben 480 corridori sulla linea di partenza decisi, nonostante l’indubbia fatica che comportano 15,8 km con + 850 metri di dislivello, a godersi la splendida giornata di sole di questa domenica e, soprattutto, la vista a 360 gradi dal Barro. Peculiarità di quest’anno la partenza anticipata delle donne, quindici minuti prima rispetto agli uomini, che ha reso la gara più coinvolgente e gli arrivi tra le due categorie decisamente più ravvicinati.

Oltre agli adulti, a gareggiare anche i più piccoli, lanciati nella Monte Barro Running Junior, circuito in centro paese lungo 1600 metri, con doppio passaggio al traguardo.

Durante le premiazioni, non è mancato un momento per ricordare Luigi Galbiati, a cui è intitolato il trofeo. Presenti anche la moglie Lina e il figlio Pietro: “Ringraziamo tutti i volontari GPL (Gruppo Podistico Libertà) e tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, mio papà sarebbe felice. Lo sport è un motore importante, va utilizzato per comunicare che facciamo qualcosa per gli altri senza secondi fini”.

A prendere parola anche Paola Golfari, presidente del Parco Monte Barro: “Come tutti gli anni festa impeccabile e organizzata alla perfezione, anche il meteo ha assistito. Un grazie va a tutti i presenti: senza di loro la manifestazione non esisterebbe”. Ad associarsi ai ringraziamenti anche il sindaco di Galbiate, Piergiovanni Montanelli: “In questa giornata a fare da padrone sono testa e cuore: la prima aiuta a vivere educatamente e civilmente, il secondo a guardare con speranza al futuro”. Contributo organizzativo per questa decima edizione anche dall’Oratorio, che ha messo a disposizione spogliatoi e alcune struttura con il benestare di Don Erasmo.

Classifiche dei cronometristi della FICR, sezione di Lecco:

