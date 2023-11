Bocciofila Garlatese, storica finale ai campionati italiani per società di 2^ categoria

Domenica mattina contro Frosinone la squadra di Giuseppe Riva è chiamata all’impresa tricolore

“Mai nessuna squadra del Comitato di Lecco era approdata a una finale dei campionati italiani per società. E domani ci giochiamo il titolo”

GARLATE – Ha davvero dell’incredibile l’eccezionale cammino costellato di vittorie che la Bocciofila Garlatese ha intrapreso per approdare a una finale che, definire storica, è il minimo. Tutto era cominciato quasi per scherzo la scorsa primavera quando il presidente e capitano della squadra Giuseppe Riva ha proposto ai suoi di partecipare al Campionato Italiano per Società di 2^ Categoria.

“Sembrava un’ottima occasione per trovare nuovi stimoli all’interno dell’ambiente e, ovviamente, per divertirci – racconta -. Sapevamo che la squadra sulla carta era competitiva, ma nessuno avrebbe mai pensato di arrivare a disputare addirittura la finale. Già questo è un risultato di rilievo, ma domani mattina (domenica 5 novembre ore 9, ndr) ci giochiamo il titolo italiano nella finale contro Olsaretti Castelliri Frosinone“.

Il percorso per approdare alle final four di Campobasso è stato lungo e ricco di insidie. Prima i dieci incontri del girone iniziale contro le squadre lombarde, poi gli incontri di andata e ritorno contro Cremona, Milano e Potenza e, questa mattina, la straordinaria vittoria in semifinale contro la Bocciofila Paolo Araldo Crotone per 6-2.

C’è molto entusiasmo all’interno della squadra, anche se i giocatori sanno bene che serve mantenere la giusta concentrazione per centrare un titolo tricolore che riscriverebbe la storia delle bocce nel Lecchese: “Tanti sono i campioni italiani lecchesi individuali (singolo, doppio o terna), ma nessuna società della nostra provincia era mai riuscita prima d’ora ad agguantare una finale del Campionato Nazionale per Società. La soddisfazione è già tanta, ma domani mattina siamo pronti a scendere di nuovo in campo”.

Sarà sicuramente una bella sfida e, speriamo, che la squadra lecchese riesca a mettere la proverbiale ciliegina sulla torta!

I componenti della squadra