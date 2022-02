Pallamano. Salumificio Riva Molteno, Under17 sconfitta di misura a Pavia

“Questa sconfitta serve ad imparare dagli errori commessi e tenere alta la concentrazione per le prossime gare”

PAVIA – Sconfitta esterna di misuta per la formazione moltenese del Salumificio Riva Molteno Under 17, impegnata a Pavia contro il Ferrarin. Finisce 37-34 per i padroni di casa che si dimostrano squadra decisamente più attrezzata sotto l’aspetto fisico.

Partita che è iniziata bene per i ragazzi di Branko Dumnic che infilano un parziale di 3-0. Vantaggio che mantengono fino il minuto 15´ del primo tempo (9-5). Qualche difficoltà in difesa e alcune azioni affrettate in fase offensiva che causano errori al tiro, consente al Ferrarin di trovare il pareggio. Nel finale il Molteno riesce a riportarsi davanti, chiudendo il primo tempo sopra di una rete: 15-16. Da segnalare la buona prova di Gabriele Colombo.

Il secondo tempo inizia con continui errori in fase offensiva da parte del Molteno, mentre la formazione di casa riesce a concretizzare, portandosi in vantaggio. Dumnic chiede il time out, situazione indispensabile per sistemare la difesa e ordinare l’attacco. Molteno reagisce subito e si mette in parità a dieci minuti dalla fine. Finale molto equilibrato, dove il Ferrarin sfrutta la fisicità e Molteno non riesce a cambiare marcia per cercare di vincere la partita.

“Questa sconfitta serve ad imparare dagli errori commessi e tenere alta la concentrazione per le prossime gare”, commenta a fine gara il mister del Molteno. Sabato prossimo, alle 17, la sfida casalimnga contro il Palazzolo.

Salumificio Riva Molteno: Crippa T., Riva S., Sala S., Pizzala N., Colombo G., Corti K., Citterio L., Agnesini F., Pecoraro A., Ruggiero M., Colombo S., Longhi M., Colombo M., Riva L., Limonta R., De Souza J., All. Dumnic., All. Alonso