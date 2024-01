Basket DR 1. Sorride la Civatese, Mandello combattiva ma sconfitta

I grigiorossi tornano vincenti dalla trasferta di Tirano

Mandello sconfitta dalla capolista Cucciago

TIRANO – Edilcasa Civatese corsara in Valtellina. La squadra grigiorossa ha superato la Maganetti Tirano col punteggio di 67-74.

La formazione lecchese capisce subito che l’ultima della classe non mollerà facilmente e infatti sarà solo verso la fine del secondo quarto che i ragazzi di coach Fausto De Lazzari riusciranno a scavare un piccolo gap (37-43).

Al rientro dagli spogliatoi la Civatese sigilla la difesa – solo due punti concessi nei primi sette minuti! – ma non riesce a capitalizzare. I valtellinesi restano a contatto fino alla fine della gara e la Civatese la spunta solo nel finale, trovando l’allungo decisivo e vincendo col punteggio di 67-74.

“È stata una partita difficile, con una trasferta lunga al rientro dalla pausa – dichiara coach De Lazzari – dovevamo partire con una vittoria e l’abbiamo ottenuta.”

MAGANETTI TIRANO – EDILCASA CIVATESE 67-74

PARZIALI: 17-15; 37-43; 46-55

CIVATE: Corti 19, Castagna 16, Galliani 14, Galli 9, Rotta 3, Panzeri 3, Butta 2, Butti 2, Negri 2, Lomasto 2, Maver2, Minari. All. De Lazzari.

CUCCIAGO – Una combattiva Tecnoadda Mandello fa sudare le classiche sette camicie alla capolista Cucciago Bulls, perdendo col punteggio di 84-74 al termine di una buona gara.

I lariani si presentano in terra comasca in formazione ampiamente rimaneggiata, ma questo non si nota alla fine di un primo tempo tutta grinta, che li vede andare negli spogliatoi con un solo punto da recuperare.

Nella ripresa Cucciago allunga nel terzo quarto e difende il vantaggio ottenuto nell’ultima frazione, vincendo con dieci punti esatti di scarto.

“Buona sensazioni, il risultato è un po’ bugiardo perché siamo stati in partita per trentacinque minuti, nonostante le numerose assenze – dichiara il dirigente Antonio Balatti – ripartiamo da qui con sensazioni positive per affrontare l’altra difficile trasferta a Erba.

CUCCIAGO BULLS – TECNOADDA MANDELLO 84-74

PARZIALI: 26-21; 42-41; 60-52

MANDELLO DEL LARIO: