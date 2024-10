Basket femminile. La Starlight Valmadrera U19 sconfitta contro Broni

La trasferta si conclude con un punteggio di 63 a 47

“Questa sconfitta offre l’opportunità di crescere e trarre insegnamenti dall’esperienza”

BRONI (PV) – Nella seconda giornata di campionato, le ragazze dell’Under 19 si sono confrontate con la squadra di Broni, a sole 24 ore di distanza dalla partita di Sondrio. Nonostante la stanchezza accumulata, le atlete hanno dato il massimo per restare in partita per tutti i 40 minuti.

Tuttavia, l’esperienza delle avversarie e una bassa percentuale di realizzazione hanno influito significativamente sul risultato finale.

“È importante sottolineare che questa sconfitta non deve sminuire il buon lavoro svolto dal gruppo; al contrario, rappresenta un’opportunità per crescere e imparare dall’esperienza, soprattutto considerando che molte delle nostre atlete competono con un’età inferiore anche di tre anni – continuano dalla società sportiva – Adesso, ci concentriamo sulla prossima sfida e sull’impegno in palestra durante la settimana”.

BRONI ACADEMY 63 – DOGANA VECCHIA STARLIGHT 47

Parziali: 11-14, 22-10, 12-8, 18-15

Dogana Vecchia Starlight: Cerolini 4, Monticelli 2, Corti, Zaccone 14, Consonni 2, Buscema, Provinciali, Beretta 7, Anderbegani 4, Crippa, Trezzi, Colombo 14.