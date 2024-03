Basket Femminile. Valmadrera tiene testa a Varese ma non basta

Finisce 71 a 60 per le padrone di casa

Coach Zucchi soddisfatto: “squadra unita, collaborativa e con la faccia giusta di chi non vuole mollare”

VARESE – Peccato solo per l’andamento della quarta frazione (parziale 16-8) ma la Dogana Vecchia Starlight Valmadrera vista sul campo del Varese, ha dato delle risposte importanti al proprio coach.

Valmadrera sempre sul pezzo, e sicuramente, una formazione che ha dimostrato carattere è gioco. La partita si è conclusa 71-60 (parziali 25-18, 36-35, 55-52) ma è stata una buonissima partita di tutte le ragazze di coach Zucchi.

“La cosa positiva da rimarcare è che finalmente non ci sono stati quei soliti blackout che sovente ci danneggiano a livello di squadra – sottolinea Zucchi – Sempre in partita, e se non fosse stato per quelle ‘bombe’ di Faroni e Baiardo potevamo giocarcela fino alla fine. Una squadra unita sia in attacco che in difesa, collaborativa e con la faccia giusta di chi non vuole mollare. Questa attitudine è quella che chiediamo come staff indipendentemente dalla prestazione individuale. Contro Varese tutte hanno doto il loro contributo. Nelle ultime tre gare abbiamo venduto cara la pelle e questo è un buon auspicio per le prossime gare. Avanti così!”.

TABELLINO

BASKET FEMM. VARESE 95 71

DOGANA VECCHIA STARLIGHT 60

Parziali: 25-18, 11-17, 19-17, 16-8

Dogana Vecchia Starlight: Aondio 15, Orsanigo 13, Levi 6, Benedini 8, Lisoni 14, Torri M., Torri R., Merli 2, Fioritti, Natoli 2.