Basket Serie DR1. Civatese e Mandello, ampie vittorie

Civatese senza problemi con Binzago

Mandello rimonta e vince contro Cabiate

CIVATE – Inizia col passo giusto la seconda fase per l’Edilcasa Civatese, alla ricerca della conferma nel campionato di DR1. I ragazzi di coach Fausto De Lazzari hanno respinto l’assalto della Pol. Binzago vincendo 88-60.

Già dal primo quarto l’attacco della Civatese si dimostra in palla (24-18), grazie a una partenza fulminea. La corsa dei grigiorossi arriva a sfiorare i venti punti di vantaggio nella seconda frazione, prima che Binzago rimonti alla fine del quarto (43-33).

Sulla ripresa c’è poco da dire, coi lecchesi che allungano subito e proseguono a spingere fino al punteggio finale di 88-60.

Gran prestazione di Riccardo Rotta, autore di 22 punti.

“Una vittoria meritata grazie al lavoro fatto in settimana sulla difesa; restiamo con i piedi per terra perché è solo prima, ma devo fare i complimenti ai miei ragazzi” dichiara coach Fausto De Lazzari.

EDILCASA CIVATESE – POL. BINZAGO 88-60

PARZIALI: 24-18; 43-33; 65-50

CIVATE: Rotta 22, Corti 14, Panzeri 14, Castagna 11, Galli 6, Butti 5, Butta 5, Bianchi 4, Minari 4, Lomasto 3, Galliani, Negri. All. De Lazzari.

MANDELLO DEL LARIO – Buona la prima prima per la Tecnoadda Mandello, impegnata nella girone Bronze Centro contro i comaschi della Pall. Cabiate. Con ben quattro giocatori in doppia cifra – guidati dai 15 di Paolo Nasatti, i lariani vincono in maniera ampia.

L’inizio di partita è shock per Mandello, che in un amen si ritrova subito sotto 0-9. I ragazzi di coach Francesco Spandrio non si perdono d’animo, girano due viti in difesa e ribaltano la situazione nel secondo quarto, andando negli spogliatoi con un ampio vantaggio (43-30).

Nel secondo tempo è ancora Cabiate a iniziare meglio, ma i lariani ritrovano subito lo spirito giusto e in attacco dei buoni tiri, toccando i venti punti di vantaggio al trentesimo minuto (65-44) e non voltandosi più indietro.

“Dopo un inizio difficile, siamo stati bravi a riprendere in mano la partita grazie alla nostra fisicità – dichiara il dirigente Antonio Balatti – adesso torniamo in palestra a concentrarci sul prossimo match, dopo la pausa pasquale”.

TECNOADDA MANDELLO – POL. CABIATE 82-61

PARZIALI: 13-21, 43-30, 65-44

MANDELLO: Nasatti 15, Longhi 14, Albenga 13, Melzi 11, Cala 8, De Gregorio 6, Marrazzo 6, Raimondo 4, Puglisi 3, Diagne 2, Lafranconi, Fagetti, All. Spandrio