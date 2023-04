Il 1° maggio si corre il Trofeo Dario&Willy, è la 17^ edizione

La gara di corsa in montagna in ricordo di Dario Longhi e William Viola è organizzata dal Gruppo Osa

25 km e 2.000 metri di dislivello lungo un percorso impegnativo e spettacolare

VALMADRERA – Non c’è primo maggio senza Trofeo Dario&Willy. La gara targata gruppo Osa in ricordo degli amici Dario Longhi e William Viola, scomparsi vent’anni fa, torna a Valmadrera il prossimo 1° maggio, pronta ad emozionare gli appassionati di skyrunning ma non solo.

Il trofeo è un appuntamento che rientra oramai a pieno titolo tra le gare di corsa in montagna non solo del territorio lecchese ma anche a livello nazionale: 25 km e 2.000 metri di dislivello lungo il percorso che da Valmadrera sale al rifugio Sev, rifugio Terz’Alpe, Monte Prasanto, Monte Rai, San Tomaso, per poi arrivare allo Zucon e scendere in picchiata verso Parè con la splendida vista sul lago e Valmadrera.

La 17^ edizione del Trofeo Dario&Willy è stata presentata venerdì sera presso il Comune di Valmadrera dal gruppo Osa: accanto al vicepresidente Domenico Rusconi e al direttore di gara Gigi Rusconi c’erano il sindaco Antonio Rusconi e l’assessore allo Sport Marcello Butti. “Siamo arrivati con soddisfazione alla 17^ edizione – ha detto Domenico – per noi è una grande emozione. La gara è nata per ricordare due giovani del gruppo Osa, Dario e Willy, ma ben presto si è trasformata in un appuntamento atteso e apprezzato non solo dagli amanti della corsa in montagna e dai coraggiosi atleti che vi partecipano ma da tutta la comunità di Valmadrera. E’ una giornata di festa che coinvolge tantissimi volontari e associazioni, a cui va il nostro più sentito ringraziamento”.

“Il Trofeo Dario e Willy – ha aggiunto il sindaco Rusconi – dimostra che l’Osa è una grande famiglia che custodisce la comunità di Valmadrera. La nostra gratitudine verso l’Osa e i suoi volontari diventa ancora più forte per il ricordo di due giovani e di due famiglie dentro la loro storia. Inoltre attraverso questa gara impegnativa ed esaltante l’Osa mostra a tanti atleti immagini straordinarie dei nostri monti. Ringrazio tutti coloro che permettono il regolare svolgimento della manifestazione di cui, da sindaco e da valmadrerese, sono orgoglioso”.

Al via della 17^ edizione, come preannunciato, ci saranno diversi atleti di fama internazionale (confermata la presenza tra gli altri di Jean Baptiste Simukeka), il gruppo dei Falchi, l’atleta di punta dell’Osa Andrea Rota e al femminile la campionessa di Skyrunning Cristina Germozzi, membro della nazionale italiana e ambassador DfSport Specialist, presente all’inaugurazione: “Sono molto emozionata di correre questa gara, me l’hanno descritta come molto impegnativa, mi sto allenando, spero di dare il meglio” ha dichiarato.

In questi giorni i volontari stanno sistemando il tracciato che al momento, come fatto sapere dal direttore di gara Gigi Rusconi, è in ottime condizioni: “Speriamo nel bel tempo, naturalmente. Quest’anno il programma sarà come quello delle edizioni pre Covid, stiamo pensando di organizzare anche il pasta party per tutti gli atleti al termine della competizione”. Alla tradizionale gara si aggiunge poi quella aperta ai giovani dai 6 ai 18 anni che correranno con una maglia arancione.

“Le centinaia di tifosi sparsi lungo il tragitto, che seguono l’iniziativa sotto qualunque condizione meteo, sono la testimonianza lampante dell’affetto che lega le persone al ricordo di Dario e Willy – ha aggiunto l’assessore Butti – ringrazio ancora tutti coloro che con impegno e sacrificio rendono possibile questa bella giornata di sport e festa, in bocca al lupo a tutti gli atleti”.

C’è ancora tempo per iscriversi al Trofeo, le iscrizioni sono aperte sul sito di kronoman (clicca qui).