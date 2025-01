41° Skiri Trophy, Marco Combi sfiora il podio nella categoria Ragazzi

Oltre 1300 atleti al via della prestigiosa gara giovanile di sci nordico

Sc Primaluna, Nordik Ski Valsassina, Comunità Montana in gara con 34 atleti

LAGO DI TESERO (TN) – 41° Skiri Trophy X Country, gara di sci nordico giovanile, dalla categoria Baby fino alla categoria Revival. Oltre 1300 atleti impegnati nel week-end, la categoria Cuccioli con 203 atleti maschile e 184 femminile, i Ragazzi con 189 atlete al femminile e 167 al maschile.

Non solo atleti italiani ma anche da Spagna, Slovenia, Croazia, Serbia, Andorra, Bulgaria. Tutti in tecnica classica, con percorsi da 1,5km dei Baby fino a 5,6km fino per gli Allievi. Sabato mattina le prime due categorie Baby e i Cuccioli, domenica mattina le altre gare; Ragazzi, Allievi e Revival.

Sfiora il podio Marco Combi dello Sc Primaluna

Per la categoria Ragazzi (167 atleti) a vincere dopo 4,2km è Zaccaria Bracchi (Sporting Club Livigno) con 12’26”49, grande gara per Marco Combi (Sc Primaluna) 4° classificato con 12’55”99, a solo 5” al terzo posto. Bene anche il fratello Mattia Combi (Sc Primaluna) 7° nella categoria Cuccioli (2,4km) con 8’13”91, Mattia aveva già vinto nel 2023 nella categoria Baby e anche sabato poteva fare il bis, peccato che alla prima curva sono caduti in tanti. Il lecchese ha provato a recuperare ma non è stato abbastanza.

Nell’albo d’oro ci sono 8 lecchesi, ben 3 volte Anna Rossi

Dalla prima edizione (1984) a oggi i lecchesi hanno vinto 8 volte. Il primo nel 1992 è stato Alessio Invernizzi nella categoria Cuccioli; nel 1995 Anna Rosa nella categoria Allieve. Sono dovuti passare quasi 15 anni per rivedere un lecchese sul gradino più alto del podio: nel 2009 Laura Colombo nella categoria Cuccioli, nel 2010/11 due vittorie per Anna Rossi sempre nella categoria Cuccioli e successivamente vince anche nel 2017 nella categoria Allieve, nel 2018 tocca a Aksel Artusi nella categoria Ragazzi, ultima vittoria è stata quella del 2023 con Mattia Combi nella categoria Baby.

Tutti i risultati dei lecchesi e i vincitori di ogni categoria