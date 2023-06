Coppa Italia di skiroll, Maria Invernizzi quarta nella mass start

Per l’atleta del Nordik Ski 6° posto nella sprint

Paola Beri 14^ nella sprint e 10^ nella mass start

SGONICO (TS) – E’ partita il week-end scorso la Coppa Italia di skiroll. Nella gara Sprint Giovani/Seniores, le migliori quattro atlete hanno fatto la finale, bene la lecchese Maria Invernizzi (Nordik Ski) che conclude al 6° posto con 24”42, Paola Beri (Nordik Ski) conclude al 14° posto con 27”16.

Mass start: Maria Invernizzi al 4° posto, prima Under 18

Tre giri per 11 km totali, alla fine in 24’04”7 vince Laura Montagna (Gs Fiamme Oro), in 2”3 sono state 8 atlete a giocarsi la vittoria. Al 4° posto (successo nella categoria Under 18) Maria Invernizzi (Nordik Ski) in 24’06”1, bene anche Paola Beri (Nordik Ski) in 25’14”7 al 10° posto e Camilla Crippa (Polisportiva Team Brianza) in 26’23”9 al 14° posto.

Già sabato e domenica prossima altri due appuntamenti

I prossimi due appuntamenti con la Coppa Italia NextPro sono in programma in provincia di Genova sabato 24 e domenica 25 giugno, quando andranno in scena rispettivamente la mass start in tecnica classica a Santo Stefano d’Aveto e la sprint in tecnica libera a Cicagna (valida per i campionati italiani sprint).